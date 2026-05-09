Basketball Champions League
Marcelinho Huertas, descarte del CB Canarias para la lucha por la tercera plaza de la Final Four
En en el Unicaja no jugarán Emir Sulejmanovic, Augustine Rubit, Nihad Djedovic y Chris Duarte
Marcelinho Huertas tendrá que esperar hasta el año que viene para volver al idilio con la Final Four. El base brasileño es el descarte del CB Canarias para el duelo del tercer y cuarto puesto que el conjunto isleño jugará este sábado ante el Unicaja a partir de las 16:00 horas.
Al brasileño ya le vieron algunos síntomas de cojera al finalizar el encuentro del jueves y este sábado por la mañana se ejercitó en el vestuario. Las dos grandes novedades, por tanto, serán las convocatorias de Wes Van Beck y Thomas Scrubb, este segundo que entra en el roster por la lesión de Rokas Giedraitis.
Expediente disciplinario a Chris Duarte
Por su parte en el Unicaja no jugarán Emir Sulejmanovic, Augustine Rubit, Nihad Djedovic y Chris Duarte. A este último además, se le ha abierto un expediente disciplinario, que le ha sido comunicado al dominicano en el día de hoy. El jugador tendrá ahora un plazo de 10 días hábiles para presentar sus alegaciones, periodo durante el cual, y de forma cautelar, el jugador queda suspendido de empleo.
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