El CB Canarias, a recuperar su honor para acabar en la tercera plaza de la Final Four

Otra de esas finales de consolación que no gusta jugar. La tercera en los cuatro últimos años. Todavía con el luto y tocado por la fea derrota sufrida el jueves contra el Rytas Vilnius en semifinales, La Laguna Tenerife afronta este sábado por la tarde (16:00) un duelo por el honor. Aquel de acabar esta Final Four de Badalona con la cabeza alta y el tercer puesto. Para ellos, el conjunto de Txus Vidorreta debe vencer a un conocido, un Unicaja cuyo estado anímico es similar, e incluso peor que el que pueden arrastras los canaristas.

Doble golpe morar para los aurinegros

Al bajón que supone haberse quedado fuera de la lucha por el título añade el CB Canarias la grave lesión de Rokas Giedraitis, cuya rotura de ligamento cruzado deja coja la rotación aurinegra en este tramo final de curso. Por ello, el choque de esta tarde contra el conjunto andaluz no es solo una cuestión de orgullo –y de colgarse un nuevo bronce–, sino también una especie de prueba en una obligada reordenación de roles de cara a este epílogo de curso.

Nueva distribución que podría pasar por la recuperación para la causa de Wes Van Beck, el sacrificado en cada uno de los últimos partidos. Sería en detrimento de otro de los manejadores, con Bruno Fitipaldo como el mejor situado tras varios encuentros con un rendimiento muy discreto. Y es que hoy se vestirá, sí o sí, Thomas Scrubb, que queda como único tres puro del equipo.

Posibles rotaciones no habituales

Con todo, no sería extraño que Vidorreta repita en lo que le queda de esta 25/26 rotaciones nada habituales pero que ya se vieron, en pequeñas pinceladas, en el choque ante el Rytas a modo de soluciones de urgencia que no terminaron funcionando. Una de ellas, la de situar en cancha a la vez a Alderete, Abromaitis y Doornekamp en las posiciones de dos, tres y cuatro. O hacer pequeño a su quinteto simultaneando a tres manejadores: Huertas, Fernández y Mills coincidieron un par de minutos el jueves.

Huertas celebra una canasta en el partido ante el Rytas. / E. Cobos (CBC)

También pinta, la de esta tarde, como una pequeña revancha. En competiciones distintas y con un valor de menor calado, el CBCanarias tratará de desquitarse de la derrota contra el Unicaja, en este mismo escenario, el Olimpic de Badalona, sufrida en la final de Copa del Rey de 2023. Un par de meses después el cuadro aurinegro sí fue capaz, en un escenario idéntico, de derrotar al cuadro de la Costa del Sol en la lucha por el bronce de la BCL. En el otro precedente más cercano en el tiempo los isleños cayeron en la consolación, en concreto frente al AEK hace justo un año.

Un rval que también llega en un momento convulso

Tratará esta vez La Laguna Tenerife de hurgar en la herida abierta de un conjunto que anda bastante tocado en una racha inédita en los últimos cursos. En una serie que abrió el propio Canarias hace mes y medio (70-95 en el Carpena), los de Ibon Navarro han perdido ocho de sus 11 choques más recientes. Tendencia negativa que ha dejado a los andaluces sin título europeo y en el abismo de la frontera que marca el playoff en Liga Endesa. Por eso, que el conjunto lagunero doblegue hoy al Unicaja le reportará múltiples réditos. Entre ellos, colgarse su segunda medalla de bronce, y a la vez, dejar herido de muerte a un rival directo en ACB.