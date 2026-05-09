Aaron Doornekamp, jugador de La Laguna Tenerife: "Queremos ganar al Unicaja y demostrar el nivel de nuestro equipo"

A pasar página. A pocas horas de afrontar, ante el Unicaja (16:00) su segundo partido en la Final Four de Badalona 2026, la plantilla del CB Canarias se conjura para recuperar su identidad y acabar el torneo de la FIBA con una sonrisa y en la tercera plaza. "Preferiríamos estar jugando la final, pero estamos en este partido y nuestro objetivo es ganar", señala Aaron Doornekamp tras la sesión llevada a cabo por la mañana en el Olimpic.

Gio Shermadini, Jaime Fernández y Aaron Doornekamp, durante el partido ante el Rytas. / BCL

Recalca el canadiense que en este tipo de torneos "siempre es mejor acabar con una victoria", en especial ante un rival, como el Unicaja, adversario directo "de cara a playoff de la ACB". "Ganar también influiría de manera positiva de cara a lo que queda de temporada", incide Aaron sobre esta lucha por el bronce.

"Habrá intensidad, los dos querremos ganar"

En un duelo entre dos equipos que se conocen "bastante bien", Doornekamp está convencido de que "cuando empiece el partido, la intensidad estará presente y ambos equipos querrán ganar". "Pese a que no es una final, no se tienen muchas oportunidades de jugar este tipo de encuentros, por lo que queremos demostrar el nivel de nuestro equipo y el nivel de cada jugador", insistió el ala pívot aurinegro.

Cuestionado por lo que le ocurrió al CB Canarias en el choque del jueves ante el Rytas, Doornekamp se resignó a las mejores prestaciones ofrecidas por el cuadro lituano. "Lo que podía salir mal, salió mal. Creo que jugaron con más intensidad que nosotros; rebotaron con más fuerza que nosotros, y crep que hubo demasiadas cosas que normalmente hacemos bien y no las hicimos bien... y ellos se aprovecharon de eso", dijo Aaron a modo de resumen.

"No hicimos bien las cosas fáciles"

Pese a admitir también que el Rytas jugó "con muchísima intensidad y ejecutaron a la perfección lo que querían hacer", Aaron se lamentaba de que el CB Canarias no hubiera aprovechado "la recuperación en el tercer cuarto". "Tuvimos nuestras oportunidades, pero... No creo que fueran los nervios, simplemente que no hicimos bien cosas fáciles, como un par de bandejas y tiros abiertos que de haberlos metido el partido habría cambiado", explicó Aaron sobre un tramo antes de un final en el que los lituanos "convirtieron demasiadas canastas fáciles" tanto "en transición tras pérdidas, como en rebotes".

El vestuario, apenado por Rokas Giedraitis

También habló Doornekamp sobre Rokas Giedraitis y su lesión de cruzado. "Es horrible", se lamentó sobre un aspecto que "lo peor" del deporte. "Rokas es un gran tipo y ha tenido mala suerte. Ahora le espera una recuperación extremadamente larga y debe ser duro mentalmente", señala Aaron.

Un proceso de recuperación en el que Giedraitis tendrá "el apoyo en todo lo posible " por parte del vestuario canarista. "Acabamos de pasar por esto con Jaime, no es fácil y sientes lástima por él, pero sobre todo esperamos que vuelva tan bien como antes", concluyó el ala pívot canadiense.