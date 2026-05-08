Unicaja - La Laguna Tenerife: fecha, horario y dónde ver gratis el partido por el tercer puesto de la BCL
El conjunto dirigido por Txus Vidorreta peleará por acabar con una victoria la Final Four de la Basketball Champions League en el derbi contra los malagueños
La Laguna Tenerife no podrá pelear por el título de la X edición de la FIBA Basketball Champions League. El conjunto lagunero cayó en semifinales ante el Rytas Vilnius por 87-69 y tendrá que conformarse con disputar el partido por el bronce europeo. El duelo ante Unicaja promete máxima emoción y podrá seguirse gratis.
El derbi nacional frente al conjunto malagueño será una oportunidad para que el CB Canarias se marche de Badalona con mejores sensaciones. La dura derrota por 18 puntos ante el equipo lituano supuso un jarro de agua fría para las aspiraciones aurinegras, que había depositado muchas esperanzas en esta competición.
Ahora, el partido contra Unicaja se presenta como un choque intenso en el que ambos equipos buscarán cerrar la Final Four de Badalona con una buena imagen y subirse al podio europeo.
¿A qué hora juega La Laguna Tenerife?
El partido Unicaja Málaga - La Laguna Tenerife correspondiente al partido por el tercer y cuarto puesto de la FIBA Basketball Champions League se jugará el sábado 9 de mayo, a las 16:00 hora de Canarias (17:00 hora peninsular) en el pabellón Olimpic Arena (Badalona).
Así puedes ver gratis el partido Unicaja - CB Canarias
El próximo enfrentamiento entre el CB Canarias y el equipo de Málaga podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de varios canales. Teledeporte ofrecerá la señal TDT gratuita para toda España. Además, el choque entre tinerfeños y andaluces podrá seguirse desde el móvil gracias a la plataforma de streaming RTVE Play.
Además, los aficionados claretianos tendrán disponible el duelo en Courtside 1891, la plataforma de streaming de la FIBA. Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de los resúmenes de los partidos del torneo y otro contenido exclusivo.
Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora de este encuentro, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Canarias tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.
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