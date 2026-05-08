Marcelinho Huertas, Gio Shermadini y Txus Vidorreta, representación del CB Canarias en el mejor equipo de la década en la Champions

En su décimo año de existencia, la Basketball Champions League ha querido premiar la trayectoria de sus protagonistas mas relevantes, y lo ha hecho configurando su equipo de la década, formación con claro protagonismo del CB Canarias.

Así, dentro del quinteto ideal han sido elegidos tanto Marcelinho Huertas como Gio Shermadini, mientras que Txus Vidorreta ha sido designado como mejor entrenador de estos diez años de torneo.

Gala en Badalona

Lo ha hecho en una gala celebrada en el Teatro Zorilla de Badalona, ciudad que alberga la Final Four 2026. Lluvia de premios que mitiga en parte la derrota sufrida este jueves por los laguneros en las semifinales ante el Rytas Vilnius.

Huertas, MVP del torneo en los dos cursos anteriores, y es líder histórico en asistencias repartidas, con 761, así como segundo en anotación: 1.358 puntos anotados. Además, el paulista ha sido incluido en el segundo quinteto de este ejercicio.

Shermadini, por su parte, es en la actualidad el máximo anotador histórico del torneo, con 1.417 puntos en 110 encuentros disputados, y ya acumulaba varias presencias en los mejores quintetos de diversas temporadas.

Y en ese sentido, y gracias a su gran final de temporada, le ha valido al georgiano para ser elegido también en el mejor quinteto de esta campaña 25/26. "¿Hay ahí algún trofeo más para mí?", bromeó el georgiano cuando subió al escenario a recoger el segundo de sus galardones.

Por su parte, Txus Vidorreta, que ya fue elegido mejor entrenador en el ejercicio previo, ve reconocida ahora una larga trayectoria que le ha llevado a ser el único preparador que suma más de 100 victorias en el torneo.

Además, Tim Abromaitis fue elegido dentro del segundo mejor quinteto de los diez años de historia de la competición. Le avalan sus 130 encuentros en BCL. Más que nadie.