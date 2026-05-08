Marcelinho Huertas (42 años), jugador del CB Canarias, se resiste a la retirada: "Intentaré llegar hasta la Final Four el año que viene y llevarnos el título"

En unas horas de enorme zozobra para el CB Canarias con la fea derrota sufrida en semifinales de la BCL contra el Rytas, y la confirmación de la grave lesión que sufre Rokas Giedraitis, la buena nueva las pone Marce Huertas hablando de su futuro.

Huertas (2d), junto al resto de componentes del equipo de la década. / BCL

Tras haber sido reconocido como uno de los cinco mejores jugadores de la década en el torneo auspiciado por la FIBA, el paulista ha insistido en la pequeña relevancia que tienen "los premios individuales" en relación a los galardones colectivos, una filosofía por la que Huertas ha dejado entrever que seguirá jugando la próxima temporada.

Quiere jugar la final y ganarla

"Creo que no tuvimos un buen día, pero no queda otra que seguir adelante, mejorar y corregir, para volver a tener otra posibilidad, quizá el año que viene, y volver a estar en la final", expresó el base canarista sobre sus intenciones en una evidente declaración implícita de que desea seguir jugando en la temporada 26/27.

Una sensación que fue rubricada minutos más tarde al ser cuestionado por ese futuro más inmediato. "Si yo puedo estar, intentaré hacerlo lo mejor posible para poder llegar aquí y no solo jugar otra Final Four, sino disputar la final y llevarnos el título".

Conociendo su pasión y viendo su actual rendimiento, las palabras de Marce Huertas son una clara declaración de intenciones de mantenerse en activo al menos un año más. A poco más de dos semanas de alcanzar los 43 años, en caso de confirmarse esta continuidad, la 26/27 sería la vigésima campaña del brasileño en la ACB, a la que llegó en la 04/05 de la mano del Joventut.

Se resiste a que haya un cambio de ciclo

Lideraría de esta forma Huertas la resistencia a lo que se presupone un irremediable cambio de ciclo en el conjunto isleño. "Creo que esas decisiones van mucho más allá de los jugadores, pero los cambios de ciclo a veces son también complicados. Dependen de la manera como lo veas, y eso no significa que el equipo no vaya a estar aquí otra vez el año que viene con un equipo completamente nuevo", expresó, antes de lanzar una defensa a ultranza de la actual plantilla.

"Hay que valorar el esfuerzo de la gente que ha estado aquí durante tantos años; aunque seamos un equipo veterano, hemos demostrado que tanto a nivel de juego como físicamente, podemos cumplir. Ese cambio no está en nuestras manos decidirlo", verbalizó el base paulista.

Regresando al presente, y todavía con "las malas sensaciones" que le dejó la derrota en semifinales, Huertas insistió en que cualquier premio, "por muy bien que esté", pasa a un segundo plano porque "lo que quería el equipo" lagunero era "disputar la final". "Sabemos lo que cuesta llegar y estas oportunidades tenemos que agarrarlas de una mejor manera", se lamentaba el paulista.

Una situación contradictoria que se repite

La de este sábado fue una película casi calcada a la vivida por Huertas el año pasado en Atenas, donde pocas horas después de caer en semifinales con su equipo recibía el MVP de la temporada. "Aunque hayamos recibido algunos premios individuales, eso al final no te sirve de nada. En el deporte colectivo si el equipo no triunfa, ¿de qué vale todo lo demás? Si no ganas no se acordarán de ti", señalaba el director de juego aurinegro.

Cuestionado de nuevo por las razones de la derrota del CB Canarias ante el Rytas, Huertas señala que "desde el primer momento no hubo acierto" en el bando lagunero, ni tampoco "el mismo nivel de agresividad que ellos sí tuvieron... o que se les han permitido". "Faltó acierto, de tranquilidad y hubo muchos errores, y eso, en este tipo de partidos, se penaliza mucho; no hay una segunda oportunidad", señaló el dorsal 9 del bando isleño.

"Había que creer en la remontada"

Esa serie de aspectos negativos acabaron frustrando al equipo lagunero... por mucho que el propio Huertas trató de que los suyos mantuvieran la calma y no bajaran los brazos. "Es verdad que en algunos momentos sí que he intentado motivar, animar y cambiar un poco las caras, algo que fue difícil, sobre todo en la recta final del partido. Pero había que creer", expresa el brasileño, que sí lamenta que "tras estar mucho tiempo ahí, sobre los 10 puntos de desventaja", su equipo no haya podido revertir la situación adversa. "No fuimos capaces de frenarles en defensa, mientras que a nosotros nos costaba siempre atacar en estático, y nos faltó acierto. Y ahí hablo por mí", agregó.

De cara al partido de este sábado, contra el Unicaja, en la lucha por el tercer puesto, Huertas reconoce que afrontarlo "es mentalmente duro", por lo que aboga por "estar centrados y hacer nuestro mejor baloncesto, para intentar conseguir ese tercer puesto que para nosotros también es muy preciado". En este sentido Marcelinho, recordó que "solo gana uno", por lo que "una medalla es algo que tiene mucho valor".