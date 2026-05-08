Malas noticias para el CB Canarias: Rokas Giedraitis sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Las pruebas médicas a las que ha sido sometido durante la mañana de este viernes Rokas Giedraitis, a raíz de la mala caída sufrida en la semifinal de la Basketball Champions League ante el Rytas Vilnius, celebrada este jueves, han confirmado que el jugador sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según ha confirmado el CB Canarias.

El lituano se lastimó su rodilla derecha en una caída tras ponerle un tapón a Marciulionis en la penúltima jugada del segundo cuarto y ya tuvo que retirarse a los vestuarios sin poder apoyar el pie.

Esta mañana, el alero ya se ausentó de la gala de premiados de la BCL, ya que se encontraba pasando, junto al médico del club, Conrado Rodríguez, las pertinentes pruebas médicas que finalmente han confirmado la fatídica lesión.