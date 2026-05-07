Rytas Vilnus - La Laguna Tenerife: horario y cómo ver gratis hoy las semifinales de la BCL por TV y en streaming

Esta tarde se disputa el Rytas Vilnius - La Laguna Tenerife, partido correspondiente a las semifinales de la FIBA Basketball Champions League. El CB Canarias tiene en el Olímpic Arena de Badalona una cita con la historia, ya que busca conquistar esta Final Four y convertirse en el equipo con más títulos de la competición. Los aficionados que no hayan podido viajar podrán seguir el duelo ante el conjunto lituano por televisión o desde el móvil a través de estos canales y plataformas.

El CB Canarias ya está listo para medirse al BC Rytas, un viejo conocido al que ya se enfrentó en la temporada 2021/2022, con tres victorias laguneras en los cuatro duelos disputados entre ambos. El conjunto dirigido por Giedrius Zibenas llega a esta ronda con un balance de 10-4, una carta de presentación que lo convierte en un rival peligroso. Aun así, el equipo de la capital lituana aparece como el tapado de esta Final Four, ya que afronta su primera ronda final frente a las nueve participaciones acumuladas por el CB Canarias.

El duelo entre tinerfeños y vilnienses abrirá la Final Four y decidirá al primer finalista de la décima edición de la Basketball Champions League. El equipo que pierda no se irá de vacío, porque ese tendrá que quedar en Badalona para disputar el partido por el tercer puesto. Tanto la final como el encuentro por el bronce se jugarán el sábado 9 de mayo.

¿A qué hora juega La Laguna Tenerife?

El partido Rytas Vilnus - La Laguna Tenerife correspondiente a las semifinales de la FIBA Basketball Champions League se jugará hoy, jueves 7 de mayo, a las 17:00 hora de Canarias (18:00 hora peninsular) en el pabellón Olimpic Arena (Badalona).

Así puedes ver gratis el partido BC Rytas - CB Canarias

El próximo enfrentamiento entre el CB Canarias y el Rytas Vilnus podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de varios canales. Teledeporte ofrecerá la señal TDT gratuita para toda España, y Televisión Canaria de RTVC también retransmitirá el duelo en las islas. Además, el choque entre tinerfeños y lituanos podrá seguirse desde el móvil gracias a las plataformas de streaming de ambas cadenas RTVE Play (con señal desde las 17:35) y Canarias Play, respectivamente.

Además, los aficionados claretianos tendrán disponible el duelo en Courtside 1891, la plataforma de streaming de la FIBA. Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de los resúmenes de los partidos del torneo y otro contenido exclusivo.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora de este encuentro, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Canarias tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.