Rokas Giedraitis (34 años), jugador lituano de La Laguna Tenerife: «Anote o no, el Rytas va a luchar como hace en todos los partidos»

¿Qué opinión le merece hasta ahora la temporada del CB Canarias?

Estamos bien, en parte porque hemos llegado a la Final Four de la Champions League, que era uno de los grandes objetivos. Ya en la ACB creo que hemos podido ganar un par de partidos más, pero esto es baloncesto; nos quedan otros cinco encuentros y tenemos que intentar ganarlos todos para terminar lo más alto posible antes del playoff.

¿Y personalmente?

Es una temporada irregular. A veces juego más, a veces menos; a veces mejor y otras peor... Pero nadie juega más de 25 minutos en este equipo, y así son las cosas. Intento dar lo mejor de mí, aunque es verdad que mi estilo de baloncesto también ha cambiado un poco desde que llegué aquí. Antes tiraba más y ahora juego más sin balón, intento rebotear y aprovechar mis oportunidades cuando tengo la pelota.

Rokas Giedraitis, en la sesión de fotos de la Final Four. / BCL

¿Se puede decir que ahora es más un todoterreno?

Realmente eso es lo que hice los últimos dos años. Cuando fiché aquí no esperaba nada concreto. Llegué a un equipo nuevo e intenté adaptarme. Es cierto que al principio tiré más que ahora, pero creo que eso no debe ser el problema.

¿Ha podido influir el fichaje de Patty Mills?

Quizá tire menos porque esté él, que es un gran jugador, pero igualmente tenemos otros que también tiran. Yo simplemente estoy esperando mi oportunidad. Evidentemente es más fácil jugar con el balón en las manos, a estar corriendo cinco minutos sin él, lo que hace que luego sea más difícil entrar en el partido. Pero es lo que llevo haciendo dos años. Creo que sé cómo afrontarlo y lo acepto.

¿Con qué sensaciones llega el equipo a Badalona?

Estoy emocionado por esta Final Four. He esperado este tipo de partidos toda la temporada y toda mi carrera, porque creo que no he jugado muchas Final Four en toda mi trayectoria. Lo que tenemos que hacer es disfrutar e intentar ganar.

Precisamente en Champions uno de los descartes suele ser un alero. ¿Es complicado mantener la motivación y la concentración ante esta intermitencia?

La motivación siempre está al mismo nivel. Lo complicado es mantener el ritmo. Cuando siempre estás jugando todo es mucho más fácil, porque sabes exactamente lo que hacer y cómo hacerlo. Pero cuando un día estás dentro y otro estás fuera, es muy difícil para todos los jugadores. Pero bueno, Txus lo quiere así y lo que tengo que hacer es aceptarlo y esperar mi oportunidad para intentar dar lo mejor de mí. Eso es todo. No tengo 25 años, y entiendo que mi carrera no está en su punto álgido, pero a la vez sé que puedo jugar y hacerlo bien, sin duda.

Ahora mismo tiene el mejor porcentaje de toda la ACB en tiros libres con 43 de 44. ¿Existe presión por superar a alguien que parece casi infalible como Marcelinho Huertas?

¡No! No tengo presión. Simplemente estoy jugando a baloncesto y precisamente aquí, en Tenerife, lo que no hay es presión. Y quizá por eso estoy teniendo esta temporada mi mejor porcentaje de tiros, y creo que mi único fallo fue contra el Valencia. El secreto es que estoy relajado. Siento que disfruto de la vida y disfruto del baloncesto. Y mi familia también lo está haciendo.

Pero a veces da la sensación de que usted es un jugador frío. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas...

Creo que en realidad es algo bueno. Porque aceptas y sabes lo que tienes que hacer. Como dije antes, si tuviera 25 años tal vez sería diferente; pero ahora tengo 34 y entiendo mejor cómo jugar al baloncesto y cómo funciona todo gracias a todas esas situaciones que he vivido antes. Es más fácil entenderlo y reconocerlo todo.

¿Qué ha cambiado en el equipo con la llegada de Patty Mills?

No puedo decir que haya cambiado algo concreto. Jugamos al mismo tipo de baloncesto. Lo único es que quizá sus tiros son los que Wes hacía cuando Patty no estaba, pero nada más. Nuestro estilo es el mismo.

Pero ahora con él parece que hay más amenaza ofensiva...

Sin duda, ya que los demás equipos se centran más en él, y así es más fácil para los demás jugadores estar libres y tirar. Es un gran jugador que estuvo en la NBA muchos años y, por supuesto, su calidad obliga a cada equipo a hacer algo especial para tratar de detenerlo, lo que a su vez facilita el juego a los demás.

Hablemos del Rytas. Usted jugó allí durante tres años, pero hace ya casi una década. Supongo que en nada se parece este equipo con aquel en el que usted militó...

Es totalmente diferente. El tiempo vuela. Creo que de mi época solo sigue Arturas Gudaitis, mientras que Arturas Jomantas es ahora su director deportivo. Y también conozco al entrenador, que era el asistente en la selección de Lituania.

Giedraitis (centro), junto a Jomantas (i) cuando ambos jugaban en el Rytas. / El Día

¿Qué estilo podemos esperar del rival del CB Canarias en semifinales?

Van a luchar. No tengo dudas de que lo van a dar todo. Van a esforzarse al máximo, al cien por cien, como hacen en cada partido. Anoten o no anoten, van a luchar. Les encanta correr y jugar rápido, algo parecido al de la ACB. Creo que este año tienen un equipo muy bueno y va a ser difícil para nosotros, seguro.

¿Es quizá ese juego rápido lo más peligroso para el Canarias?

No, no. Creo que a eso estamos acostumbrados en la ACB. La clave es que tienen un equipo completo y además tendrán el plus del apoyo de sus aficionados que vienen a Badalona. He oído que vienen muchos, así que será un partido interesante.

Se habla de unos 2.000. ¿No es una locura?

No. Eso es casi normal. El baloncesto es casi una religión en Lituania, y más aún este año, en el que Rytas y Zalgiris han llegado a los playoff de la Champions y de la Euroliga. El baloncesto es un fenómeno muy importante en Lituania, con mucha gente siguiéndolo y apoyándolo. Es más, me sorprende que solo vaya a haber 2.000 seguidores; pensaba que podía haber muchos más.

Usted que es lituano y ha jugado en Belgrado para el Estrella Roja, ¿quiénes son más pasionales, los aficionados lituanos o los serbios?

Los serbios son más apasionados. No se puede comparar a los aficionados lituanos con los serbios. Son diferentes y viven al máximo cada momento. Los lituanos apoyan y aplauden, pero son diferentes; los serbios tienen una cultura distinta.

Entonces, entiendo que estarán resignados a que el Rytas sea como el equipo anfitrión...

Claro, es normal. Además, hay que pensar que la gente que sigue al Rytas nunca ha estado en la Final Four, así que seguro que aprovecharán esta oportunidad para venir a darlo todo.

¿Sería por tanto un error pensar que el Rytas Vilnius es la Cenicienta de la Final Four?

Por supuesto. Para empezar, porque haber llegado a la semifinal significa que en absoluto son malos. Sé cómo han ido jugando año tras año y en las cuatro últimas temporadas ya han ganado la liga dos veces. Incluso el curso pasado estuvieron en disposición de ganarla otra vez. Va a ser un partido muy difícil y tendremos que estar concentrados los 40 minutos porque tienen un buen equipo.

¿Cuál será la clave para ganar esa semifinal?

Jugar como un equipo. Primero en defensa, como hemos hecho bastantes veces esta temporada. Tenemos jugadores veteranos que entienden de baloncesto y han jugado muchas Final Four, por lo que llegarán sin presión y relajados. Y ese es el secreto y lo importante, disfrutar de los dos partidos.