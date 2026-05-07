Marcelinho Huertas (42 años) y su deseo de aumentar el legado canarista en un lugar especial para él

Ha pasado ya Marcelinho Huertas por diferentes sensaciones en las F4. Desde el campeonato logrado en 2022, el segundo puesto de 2024, la tercera plaza de 2023 y la cuarta posición de hace 12 meses. Todas ellas con el CB Canarias. Por ello, pocos como él para hablar lo que significa una Final Four.

Marcelinho Huertas, en la rueda de prensa previa de los capitanes. / BCL

«No se puede dar nada por seguro, hay que sudar mucho para llegar aquí, lo sabemos, es un esfuerzo físico y mental constante cada noche de cada año sabiendo que los equipos nos quieren ganar. Tenemos que responder en cada partido si queremos hacer algo grande. Con el paso de los años creo que este proyecto se verá como algo especial, pero ojalá podamos aumentar este legado», dijo el brasileño a modo de repaso de este tramo de su trayectoria, pero también como deseo próximo.

El equipo más viejo del mundo

Cuestionado por la elevada edad del plantel canarista, Huertas se lo tomó con humor. «Bromeamos entre nosotros con la edad, tenemos un gran sentido del humor. Somos el equipo más viejo del mundo. Poder contar con jugadores con mucha experiencia, aunque vengamos de sitios distintos, hace que tengamos muchos puntos en común y eso ayuda. Llevamos muchos años juntos, somos como una gran familia, una familia vieja, pero una familia. Y cada año nos cuidamos más, nadie nos ha dado nada, nos lo merecemos y ojalá podamos bromear el año que viene», expresó el paulista.

También se le preguntó a Huertas si levantar su segunda Champions podría ser la guinda a su trayectoria. «No sé si sería un final, pero sí que sería de película ganar aquí, donde empecé mi carrera internacional y donde mantengo grandes amigos en un club, el Joventut, que me abrió las puertas de Europa. Coronarse campeón aquí, donde me siento muy querido, sería increíble, ojalá se cumpla este deseo», señaló.

Gudaitis, capitán del Rytas, no teme al Canarias

Para Huertas, «no hay un claro favorito», aunque para el base los cuatro equipos están «en las mismas condiciones». «Las semis serán muy igualadas y los detalles pueden decidirlas», significó. Por su parte, Arturas Gudaitis, capitán del Rytas, no renuncia a nada. «En un partido puede pasar de todo, pero sabemos contra quien jugamos e intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos», señaló el pívot, para admitir que «varios jugadores» del plantel lituano han «pasado por un virus algo desagradable», aunque ya todos están bien.