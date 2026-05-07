La Laguna Tenerife se juega la Final Four de la BCL: fechas, rivales, horarios y dónde ver gratis los partidos del CB Canarias

Ha llegado el día esperado por La Laguna Tenerife. El equipo dirigido por Txus Vidorreta disputará desde hoy la Final Four de la FIBA Basketball Champions League, una cita que se celebrará en Badalona del 7 al 9 de mayo y en la que los aurinegros buscarán repetir el título europeo tres años después. Los aficionados podrán seguir gratis tanto la semifinal como una hipotética final del conjunto lagunero y animar a su equipo desde la distancia.

Después de superar al Galatasaray en los cuartos de final, dejar atrás una segunda fase exigente con el Dreamland Gran Canaria y completar una fase de grupos casi impecable, el CB Canarias ha llegado al momento decisivo de la temporada.

La Final Four de la Basketball Champions League era uno de los grandes objetivos marcados por el conjunto dirigido por Txus Vidorreta, que ahora busca volver a tocar la gloria europea.

El CB Canarias, en busca de su tercera BCL

La Laguna Tenerife peleará por conquistar su tercera Basketball Champions League. Tras los títulos logrados en las temporadas 2016/2017 y 2021/2022, el conjunto aurinegro buscará un nuevo entorchado europeo ante el Rytas Vilnius en semifinales.

Será la novena Final Four del CB Canarias en los diez años de historia de la competición y la quinta consecutiva, sin contar las Final Eight disputadas durante los años de la pandemia.

Tras conquistar su último título europeo en 2022, los laguneros cayeron en la final de 2024 y también en el partido por el tercer puesto la pasada temporada. Ahora, La Laguna Tenerife buscará regresar de nuevo a la gran final ante un rival que, sobre el papel, parece el más asequible de los tres posibles emparejamientos.

Rivales en la Final Four de la BCL

El primer escollo del CB Canarias en su camino hacia el título será el Rytas Vilnius, un conjunto lituano que se estrena en esta ronda la cual alcanzó tras superar al ERA Nymburk en dos partidos. El equipo dirigido por Giedrius Zibenas tiene en Jerrick Harding a su gran referencia, por lo que la primera semifinal del fin de semana promete intensidad y máxima emoción. El combinado lagunero ya se vio las caras con este rival en su camino al título de la temporada 2021/2022 ganándole ambos duelos en la Round of 16.

En el otro lado del cuadro están el Unicaja Málaga y AEK Atenas, dos rivales de sobra conocidos por el CB Canarias. Los aurinegros ya se han medido a ambos en las últimas ediciones de la Final Four, con derrotas ante ambos. Ahora, el equipo de Txus Vidorreta buscará tomarse la revancha ante uno de ellos en una hipotética final.

¿Cuándo juega el CB Canarias la Final Four de la BCL?

El primer partido de la ronda final para el CB Canarias será hoy, jueves 7 de mayo. El duelo Rytas Vilnius - La Laguna Tenerife arrancará a las 17:00 horas en Canarias (18:00 horas en la Península). La otra semifinal, entre Unicaja y AEK, comenzará a las 20:00 horas en el archipiélago (21:00 horas peninsular).

Si el conjunto lagunero vence al equipo lituano, disputará la final el sábado 9 de mayo a las 19:00 horas de Canarias. En caso de caer en semifinales, jugará el partido por el tercer y cuarto puesto, previsto para las 16:00 horas.

Todos los partidos se jugarán en el Olimpic Arena de Badalona, sede de la Final Four de la FIBA Basketball Champions League 2026.

Así puedes ver gratis los partidos de La Laguna Tenerife en la Final Four de la BCL

Toda la final a cuatro se podrá ver íntegra de manera gratuita a través de diferentes plataformas. Teledeporte y RTVE Play ofrecerán tanto las semifinales como la final de esta competición para toda España, y la Televisión de RTVC y RTVC Play ofrecerán el duelo para los canarios que quieran seguirlo.

Además, los aficionados tendrán disponible el duelo en Courtside 1891, la plataforma de streaming de la FIBA que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España. Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

Los clientes de Dazn que tengan contratado el plan baloncesto también podrán ver el partido La Laguna Tenerife - Rytas Vilnius.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora de este encuentro, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Canarias tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.