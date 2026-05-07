Jerrick Harding (28 años), la amenaza del CB Canarias y un obseso por los tenis que no repite pares dos partidos seguidos y lleva modelos por los que se pagan más de 4.400 euros

Uno de los jugadores marcados en rojo en el scouting defensivo del CB Canarias para la semifinal de este jueves por la tarde es, sin lugar a dudas, Jerrick Harding. El base norteamericano –nacionalizado polaco, con cuya selección jugó la ventana del pasado mes de noviembre– es el segundo máximo anotador de esta BCL, con 18,8 puntos de media. Pero el baloncestista nacido en Wichita es mucho más que un eléctrico zurdo de solo 1,85.

Su altura y físico –por debajo de la media– no son impedimento para que Harding se convierta, muchas veces, en alguien imparable gracias también a su variedad de recursos, facilidad para sacar faltas e igualmente por su buena mano tanto desde el perímetro como desde el tiro libre. Y no solo ahora en esta BCL, donde se convirtió, hace poco, en el segundo jugador en llegar, en menos encuentros (41), a los 700 puntos... necesitó solo uno más que Kevin Punter.

Máximo anotador en la ACB 24/25

Jerrick ya exhibió en la ACB su capacidad compulsiva para anotar. Llegó a hacer, en la 22/23 con el Manresa, hasta 41 puntos al Betis; y ya la pasada campaña, con el Andorra, fue el máximo anotador de la Liga Endesa (con 20 tantos de media) sin bajar nunca de la decena de puntos, algo que no se veía en la élite española desde la 04/05.

El CB Canarias ya sabe cómo frenarlo

El CB Canarias, eso sí, puede presumir de saber cómo frenar al exterior de Kansas. Lo hizo hasta en tres ocasiones en la 22/23, dejándolo en cinco puntos en uno de los duelos en ACB, y en 9 y 6 en dos de los tres choques de cuartos en BCL. Ya con el Andorra a Jerrick también se le atravesaron sus choques frente a los aurinegros: cero puntos en su reaparición tras una lesión, y solo seis puntos (2/13 en tiros) en el partido jugado en el Principado.

Más allá de su peligrosidad anotadora, la de Harding es una de esas figuras que trasciende de lo que haga baloncestísticamente. En la cancha luce siempre el dorsal 10, pero no porque le guste esa cifra, sino porque es la suma de los números que componen el 316, el código de área de su ciudad natal, tal y como reconoció en su día a la revista Gigantes del Basket.

Los tenis, su mayor debilidad

Pero si hay algo que obsesiona y distingue a Harding es su desmedida pasión por las zapatillas... los tenis. Algo casi sin igual en el circuito profesional europeo. Tanto que rara es la ocasión en la que Jerrick calza el mismo par dos partidos seguidos. Una fiebre por esta particular moda que en su día nació cuando consiguió «un par de unas que lució Allen Iverson», uno de sus ídolos de la infancia.

Harding, antes de un partido con el Rytas. / El Día

Una tendencia tan marcada que incluso en algunas ocasiones le ha causado problemas en los pies al no pasar por una fase de adaptación al calzado a estrenar. O también a que en esta Final Four de Badalona sea visitado, en el hotel de concentración, por un proveedor de modelos casi exclusivos.

De paseo con una pieza de coleccionista

Un ejemplo de esa obsesión de Jerrick Harding por los tenis quedó manifiesta este mismo martes, cuando el exterior del Rytas exhibió, en el trayecto desde Vilna hasta Barcelona, un modelo de coleccionista de la marca Jordan. Se trata de un diseño exclusivo creado en su día por el ya fallecido Virgil Abloh. Un par se cotiza ahora en internet por ¡más de 4.400 euros!

Un par de más de 4.000 euros / El Día

Es, la de su inigualable catálogo de zapatillas, la joya de la corona de una querencia por ir a la moda y ser diferente al resto. Por ello no es de extrañar ver a Harding jugar en ocasiones con los calcetines al revés, e incluso con las uñas pintadas, como también estilaba, por ejemplo, Ibou Badji.

Harding, a la llegada al pabellón del Rytas. / El Día

"Es un jugador con una mentalidad asesina"

Un jugador diferente dentro de la pista y que también marca tendencia fuera de ella con un llamativo estilismo. «Le encanta ir a la moda», reconocen los que han compartido vestuario con él. Estridencia visual «de un jugador con mentalidad asesina en la cancha», pero «un buen chico fuera de ella», tal y como lo califica Francesc Solana, director deportivo del MoraBanc Andorra.

Jerrick Harding / El Día

"Es un anotador increíble, y en Europa hay pocos jugadores con su capacidad para meter, por lo que hay que defenderlo muy bien", expresa Solana, que admite que Harding les "marcó mucho" gracias a "un rendimiento increíble", a la vez que confirma a Jerrick como "un enfermo de las zapatillas". "Le deseo todo lo mejor a él, porque además acaba de ser padre y eso le ayudará en la vida", añade el director deportivo del Andorra, que eso sí, a nivel colectivo quiere "que la Final Four la gane el Canarias". Para dar ese primer paso el cuadro lagunero tendrá que sacarle a Jarding su cara amable.