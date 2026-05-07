Jaime Fernández, jugador de La Laguna Tenerife: "Tengo dolor en la muñeca, pero ¿cómo me voy a perder este partido?"

Ganas y mucho optimismo. "Buenas sensaciones y con mucho ánimo". Así reconoce estar la plantila de La Laguna Tenerife de cara al choque que este jueves por la tarde (desde las 17:00) le medirá al Rytas Vilnius en la primera semifinal de la Final Four Badalona 2026.

Txus Vidorreta, durante el entrenamiento del CB Canarias. / E. Cobos (CBC)

"Es un orgullo estar aquí, donde solo están cuatro equipos; sabiendo que va a ser una semifinal muy complicada, pero vamos a por ello", ha expresado Jaime Fernández al término de la sesión de tiro que ha llevado a cabo el conjunto aurinegro en el Olimpic de Badalona, escenario este año de la cita continental.

"Me encuentro bien"

"Tengo dolor, pero dadas las circunstancias, ¿como me voy a perder la Final Four por esto? La verdad que me encuentro bien y como además es la izquierda, que no es mi mano de tiro... vamos a ver cómo me siento en el partido", comentó el exterior madrileño en relación a la dolencia que arrastra en su muñeca desde hace casi dos semanas.

Sobre el tipo de encuentro que se puede topar el CB Canarias en la semifinal, para Fernández lo prioritario es que el cuadro lagunero haga bien la parte que le corresponde. "Sabemos que jugamos con un equipo que tiene mucho talento ofensivo, por lo que hay que intentar reducirlo a través de nuestra defensa. Y en ataque como siempre, hacer nuestro juego, compartir la bola, encontrar tiros abiertos, y luego una vez los encontremos, tomarlos con total confianza", señaló a modo de receta.

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El CB Canarias y el alegrón se merece

Para Fernández esta Final Four es "una nueva experiencia" para el plantel aurinegro, que según él le toca ya celebrar a lo grande. "Creo que este grupo de jugadores nos merecemos un título, se lo merece Tenerife y todos los que estamos aquí", consideró Jaime, que ve "muchos jugadores complicados en el Rytas". "Tienen un grandísimo equipo, tanto los jugadores lituanos como los americanos; todos pueden pueden ser peligrosos en ataque", significó, destacando a Harding, "un jugador que ofensivamente es difícil de parar, porque incluso con buenas defensas, él es capaz de sacar ventajas", concluyó.