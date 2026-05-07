Gio Shermadini (37 años) y Marcelinho Huertas (42 años) siempre 'florecen' en la primavera de la Champions

El hecho de que Jaime Fernández y Fran Guerra no lleguen en plenitud física en esta Final Four, podría lastrar sustancialmente el potencial de La Laguna Tenerife en Badalona. Razón de más para el redoble de esfuerzos por parte del resto de efectivos aurinegros con tal de que las prestaciones no se resientan. Entre los llamados a una aplicación extra, como no podía ser de otra forma, Marcelinho Huertas y Gio Shermadini.

Marcelinho Huertas, en la sesión de fotos ante de viajar a Badalona. / BCL

Aportación, la del brasileño y la del georgiano, que alimenta la teoría de una marcada dependencia canarista hacia ambos. Pensamiento que el director de juego y pívot el refuerzan en cierta medida... pero a base de números. Buenos habitualmente dentro de la BCL. Pero aún mejores en este tramo del curso. Como si los dos florecieran siempre en este tramo de la temporada ya dentro de la primavera. Porque es llegar a los cuartos de final y a la F4 y el Batman y el Robin canaristas nunca fallan.

Desde 2021 en tierras rusas

Este cumplir con el deber en el momento álgido de la BCL arranca en la Final Four de Nizhny Novgorod en 2021. Pese a la derrota contra el Strasbourg Gio se fue a los 26 de nota (incluso tras haber dormido en el aeropuerto por culpa de su pasaporte georgiano) y Marce firmó un doble-doble (18+10) para 20 créditos.

A la F4 de Bilbao, en 2022, Shermadini llegó tras una regularidad superlativa todo el curso, y prácticamente clavando en Miribilla sus números previos: 14 puntos y 5 rebotes. Sin embargo fue Huertas el que emergió: 15 tantos y 11,5 asistencias para 22,5 de nota, para ser elegido, además, MVP de la final en el segundo título de los aurinegros.

Ya en la campaña 22/23 el pívot promedió 17,7 créditos en la serie de cuartos contra el Manresa, para irse a los 18,5 de media en los dos choques de la F4 de Málaga. No se quedó atrás el base, que pese al infernal marcaje que sufrió en la antesala de la F4 promedió 16 tantos y 7,7 pases de canasta. En el Martín Carpena valoró 20,5 por duelo (15 puntos y 5,5 asistencias).

Un gran final de la 23/24, pero sin título

Mejores fueron incluso las prestaciones del Dúo Dinámico en el epílogo de la 23/24. Tras unos notables cuartos (13,7 de Gio y 16,3 de Marce) ambos tiraron del carro en Belgrado. Shermadini promedió 18,5 puntos (12/13 en tiros) y 4,5 rebotes para 22,5 créditos; mientras que Huertas se disparó hasta los 20,5 puntos, 7 rechaces y 8 asistencias (23,5 de valoración). El paulista rozó el triple-doble en semis: 27+9+7.

El año pasado los cuartos de ambos ante el Derthona fueron soberbios: 21 puntos y siete rebotes para 27 créditos del georgiano, y 21 tantos y 11 asistencias del paulista. Ya en Atenas sus prestaciones fueron algo mas flojas de lo habituales con Huertas promediando 14+3 (con muchos pases a triples que no entraron), y Shermadini haciendo 8+8,5 de media (15 de nota), aunque con Vidorreta denunciando que su pívot no pudo tener más presencia en cancha tras haberle sido señaladas, mucho antes del descanso, dos personales muy rigurosas.

Shermadini, en sus mejores números

En la antesala de esta F4 de Badalona el camino previo del pívot y el del base no difieren en demasía a los casos anteriores. Así, Gio se planta en el Olimpic tras unos cuartos casi inmaculados: 15,3 puntos (14/20 en tiros de dos y 18/18 en libres) y 7 rebotes para 22 de valoración. Sus 36 de nota en el partido definitivo contra el Galatasaray (20+13) fueron un aviso.

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Con Mills acaparando algo de protagonismo, Huertas hizo, en la serie previa 9,3 tantos, 7,7 pases de canasta y 2,7 asistencias (13 de nota). Por si puede haber dudas con él, solo le basta con enseñar su tarjeta de presentación: es el jugador (20,5 puntos y 5,5 asistencias) con mejores promedios en la historia de la Final Four. Si el paulista se mueve de nuevo en ests números, y Shermadini le acompaña, las opciones de éxito del Canarias aumentarán exponencialmente.