El CB Canarias esquiva a su bestia negra arbitral en la semifinal

Una supuesta bala esquivada. La BCL ya ha dado a conocer las designaciones arbitrales de las semifinales de la Final Four Badalona 2026 y el CB Canarias ha tenido la suerte de no toparse con el árbitro que más se le ha atravesado en los últimos tiempos: Yohan Rosso.

Así, el colegiado principal será el bosnio Ademir Zurapovic, acompañado por el italiano Lorenzo Baldini y por el portugués Paulo Marques. Zurapovic ya ejerció de trencilla en los dos últimos duelos de la serie de cuartos contra el Galatasaray.

Ademir Zurapovic, en el último partido ante el Galatasaray. / Arturo Jiménez

Por contra, Yohan Rosso sí ha sido designado para ser el colegiado principal en la otra eliminatoria, la que medirá al Unicaja con el AEK Atenas. Junto él, el letón Martins Kozlovskis y el panameño Julio Anaya.

Actitud desafiante en el último antecedente

Rosso ya ha tenido varios encontronazos con el CB Canarias, incluyendo una descalificación en Manresa a Gio Shermadini, y ya este mismo curso, no gustó nada en la afición aurinegra que dejara la cancha, tras el primer partido ante el Galatasaray, con una sonrisa desafiante después de una actuación que no gustó a nadie.