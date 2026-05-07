Aniano Cabrera tras la derrota del Canarias ante el Rytas: "Esto es baloncesto FIBA y sabemos que los arbitrajes son lamentables"

Aniano Cabrera se mostró triste por el desenlace de la semifinal de la Basketball Champios League entre La Laguna Tenerife y el Rytas Vilnius, al que felicitó por su pase al duelo definitivo, y también contrariado con el arbitraje. En especial, con la actuación de Ademir Zurapovic. "El criterio ha sido lamentable", afirmó el presidente del club aurinegro en las instalaciones del Olímpico de Badalona.

En su repaso de lo sucedido, Cabrera reconoció que el Canarias "no estuvo bien" desde casi el inicio. "Empezamos el partido con un intercambio de canastas y aguantamos el primer cuarto", resumió. "Tuvimos una primera ventaja con una canasta de Tim Abromaitis, pero ellos estuvieron muy acertados y centrados", continuó Aniano. "Sabíamos que iba a ser un cara o cruz y lo afrontamos con mucha ilusión", aseguró sin pasar por alto que nadie vio venir una derrota tan abultada. "No esperábamos este resultado, porque puedes perder, pero en un encuentro más competido", asumió. "No nos salieron las cosas", agregó.

El dirigente contó que, "con lo serios y profesionales" que son los jugadores de La Laguna Tenerife, en el vestuario estaban "cascados" por haberse quedado a las puertas de la final de la Basketball Champions League. "Vinimos con ganas de hacer un buen torneo y no nos ha salido bien, pero tenemos que sobreponernos porque nos queda el partido del sábado –por el tercer puesto– y tenemos que seguir con la competición", indicó refiriéndose a lo que queda de calendario de la Liga Endesa.

Pasando a las decisiones de los árbitros, Cabrera no escondió su enfado. "El criterio ha sido lamentable", opinó. "Zurapovic siempre nos pita en las últimas eliminatorias, en Belgrado, en Atenas, ahora... Y siempre pasa lo mismo, pero es lo que hay, es FIBA", añadió.

El máximo mandatario del club tinerfeño puso un ejemplo de lo que sentía hacia los árbitros, sobre todo el bosnio, y la manera de proceder de FIBA a la hora de designar a los colegiados. "Si tienes un compañero en el trabajo que te putea continuamente o que está siempre haciéndote la vida imposible, por mucho que quieras, no te adaptas, porque sabes que siempre habrá alguien que te va a incordiar", argumentó. "Ellos –Rytas– jugaron mejor que nosotros pero esto es baloncesto FIBA y sabemos que los arbitrajes son lamentables. Miren el historial que tenemos con Zurapovic", insistió.

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Zanjado este asunto, Aniano miró al frente, a lo que está pro llegar, y destacó la conveniencia de que tanto Txus Vidorreta como sus jugadores sigan adelante después de esta decepción. "Toca rehacerse. Nos queda el encuentro por el tercer puestos de la BCL, posiblemente también con Zurapovic, y la Liga Endesa, que también es muy importantes para nosotros", concluyó el presidente del club.