Txus Vidorreta habla del estado físico de Jaime Fernández y Fran Guerra de cara a la semifinal

Buenas noticias para La Laguna Tenerife en la antesala de las semifinales de la Basketball Champions League. Con un semblante sonriente, Txus Vidorreta, técnico del cuadro aurinegro, ha confirmado que podrá contar con todos sus jugadores en el choque de este jueves ante el Rytas.

"Estamos en mejor condición de la que estábamos el sábado. Jaime Fernández ha podido entrenar con normalidad lunes y martes; y Fran Guerra, aunque no pudo jugar el sábado, ya ha podido entrenarse, y eso hace que seamos optimistas", expresó el técnico canarista en la rueda de prensa de los técnicos celebrada este miércoles en el Olimpic de Badalona.

Satisfecho de que el pívot isleño no repita el infortunio que "el año pasado le obligó a estar seis meses de baja", reconoce Vidorreta que con estas mejoras su equipo llega a la cita decisiva del año "en la mejor condición física de los tres últimos años".

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"No tenemos bajas", se congratula el preparador aurinegro, que sí admite que "a nivel de juego" el Canarias está "en medio de una montaña rusa" tras ganar "a los grandes" pero luego perder "con equipos a los que se les solía derrotar".