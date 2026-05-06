El dato que te hará creer en la victoria del Canarias ante el Rytas en la Final Four de la Champions

Un dato la fe. Otro argumento más para creer en las posibilidades de éxito de La Laguna Tenerife en la Final Four de Badalona de la Basketball Champions League. Fase regular de la competición al margen, el combinado aurinegro ha ganado 30 de sus 31 partidos frente a equipos no españoles en territorio nacional. Solo una derrota para un porcentaje de éxito de casi el 97%. Frente al Rytas Vilnius, este jueves, bien podría llegar la 31 sobre 32.

El único infausto precedente se remonta a la Final Four de la temporada 22/23, disputada en el Pabellón Martín Carpena, Málaga. En tierras andaluzas, el entonces Lenovo Tenerife quedó apeado en semifinales a manos de un Hapoel Jerusalem que se llevó el pase a la final por solo un punto de diferencia (68-69). Aquella tarde, el cuadro aurinegro estuvo a punto de obrar una remontada memorable. Pese a ir a llegar perdiendo de hasta 15 puntos, los pupilos de Vidorreta mandaban de tres puntos a falta de un minuto y 12 segundos para el final, pero se les acabó escapando el partido de entre las manos de forma inexplicable.

Los dos trofeos, en España

Las actuaciones individuales de Marcelinho Huertas y Gio Shermadini no fueron suficientes. Con el hándicap de 5/22 en lanzamientos desde el triple, solo el brasileño y el georgiano superaron alcanzaron los dos créditos en puntuación o en valoración. Ningún otro jugador anotó diez o más puntos o valoró en diez o más unidades. Marce hizo un sobresaliente 20-26 y Shermadini se quedó en 18-21.

Además, el Canarias ha levantado sus dos trofeos de Champions en territorio español: Tenerife 2017 y Bilbao 2022. En la Isla se impuso al Reyer Venezia en semifinales por 67-58 y al Banvit por 63-59 en la primera final de la historia del torneo. Dos rivales extranjeros. En el País Vasco, la segunda cayó tras tumbar al Hapoel Holon en semifinales por 71-78 y al Baxi Manresa en una final entre españoles (87-98).

La Laguna Tenerife, campeón de la Champions League en 2022. / FIBA

Un alegrón, el antecedente más reciente

El precedente más cercano, y muy feliz, fue el duelo definitivo de la serie de cuartos de final de esta temporada frente al Galatasaray. Hace apenas un par de semanas de una jornada inolvidable para la afición aurinegra, que presenció una de las mayores palizas de la historia de la competición en la ronda previa a la Final Four (99-59).

El Santiago Martín celebró junto a su equipo el pase a la Final Four de Badalona (con el 2-1 en la eliminatoria) merced a una brillante actuación colectiva. Cuatro jugadores pasaron de los diez puntos y hasta siete valoraron por encima de la decena de créditos. Por encima de una media sobresaliente destacó Gio Shermadini, que aportó 20 unidades y cuya eficiencia se disparó hasta el número 36. Con el georgiano en pista, +38 para los de Vidorreta. Y todo en menos de 19 minutos en pista. Imposible hacer más en menos tiempo.