Txus Vidorreta cambia el duelo por el optimismo

De los nubarrones al cuelo despejado. Del duelo a un festejo relativo. El semblante que mostraba ayer Txus Vidorreta difería por completo al que no pudo disimular el pasado sábado en sala de prensa. No por la derrota ante el Andorra, sino sobre todo por lo que parecía la pérdida, para esta Final Four, de Fran Guerra y Jaime Fernández, por culpa de sendas lesiones. En la comparecencia oficial previa a la F4 de Badalona el vasco era otro. «No tenemos lesionados», afirmó con alivio para indicar que había podido recuperar tanto al exterior madrileño como al interior grancanario.

«Jaime Fernández ha podido entrenarse lunes y martes y va a jugar seguro; y Fran, aunque se tuvo que retirar del calentamiento del partido ante el Andorra, ya hoy [por ayer] ha podido trabajar con el equipo, por lo que descartamos que se repita lo mismo que ya le ocurrió el pasado en Bilbao y que le dejó seis meses fuera de la competición», fue el mejor y más claro argumento de Vidorreta para justificar ese cambio de ánimo.

Mejor que en años anteriores

El haber revertido esta adversa situación física llevó a Vidorreta a reconocer que el CB Canarias llega a esta Final Four «en mejor condición», no solo que «hace unos días», sino incluso «que en los últimos tres años». «A nivel físico llegamos sin bajas, que es algo que no había sucedido ni en los cupos, que en nuestro caso son insustituibles», expresó el bilbaíno de una situación que, reconoce, permite «ser optimista» al vestuario aurinegro.

Vidorreta, en el primer entreno del CB Canarias en Badalona. / E. Cobos (CBC)

Sí reconoce igualmente el máximo responsable del banquillo canarista que los suyos deberán, independientemente de lo que haga el rival, de ser más regulares en su juego. «Estamos como en una montaña rusa, ya que hemos sido capaces de hacer un gran baloncesto ante otros equipos de primer nivel, pero en cambio nos hemos dejado partidos que en otras situaciones solíamos sacar». «Pero llegamos con la máxima ilusión, a ver qué imagen dejamos», lanzó a medio camino entre el deseo y la duda.

Elogios al Rytas Vilnius

Tuvo palabras de elogio Txus Vidorreta para su rival de esta tarde. «Han hecho un gran trabajo toda la temporada y por eso están aquí», señaló sobre el Rytas y su balance, muy similar al del propio CB Canarias, aunque el preparador vasco aclaró que «tres de las derrotas» de su equipo llegaron en situaciones en las que no se jugaba ya nada.

«Tenemos que entender que ellos anotan fácil», expresó Vidorreta del cuadro lituano, para no olvidar la capacidad de su rival en el otro lado de la cancha. «Por ejemplo el Nymburk hizo un buen trabajo en defensa, porque no es sencillo dejar al Rytas en 77 y 70 puntos; pero en cambio no lo pudo hacer en ataque y por eso perdieron por 2-0 su serie de cuartos», sacó a la palestra el preparador canarista para advertir de la necesidad de hacer «un partido completo».

«Están haciendo un gran baloncesto, y cuando no tienen la oportunidad de correr, lo hacen jugando muy bien en el cinco contra cinco, con un alto nivel de intensidad, y eso es posible porque tienen un entrenador que ha sido capaz de sacar lo mejor de los más jóvenes», apuntó igualmente Vidorreta. «Comparten el balón, es un equipo con muchos focos de peligro, muchos jugadores que han tenido un impacto importante a lo largo de distintos momentos de la temporada, sobre todo en el tramo final», argumentó también Txus, para el que estas prestaciones «no son una sorpresa», poniendo como ejemplo a «un descubrimiento como Sargiunas», pero sin poner en un plano inferior a gente como «Harding y Smith».

También nombró Vidorreta a Arturas Gudaitis, al que calificó como «uno de los pívots más importantes de la competición», además de nombrar a «Maciulis» y su capacidad para «jugar tanto en el puesto de cuatro como en el de cinco». «Para mí la clave del Rytas son sus jugadores europeos y su entrenador», añadió.

Zibenas, a demostrar

Por su parte, Giedrius Žibėnas, máximo responsable técnico del Rytas Vilnius, no quiere que asu equipo se le vea como a la Cenicienta de esta Final Four. «Para nosotros, estar aquí, definitivamente es un logro histórico para el club e incluso diría que para el baloncesto lituano», reconoció. «Estamos felices por estar aquí con estos grandes equipos que son habituales en este torneo; nosotros somos los nuevos y entendemos ese estatus, pero queremos demostrar que pertenecemos a este grupo que juega la Final Four y que merecemos estar aquí», dijo igualmente el preparador de la escuadra báltica.

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Cuestionado por la manifiesta diferencia de edades entre los dos planteles, Zibenas no supo pronunciarse. «No sé si para nosotros ser tan jóvenes es una ventaja o desventaja», antes de bromear con algo que «los periodistas lituanos» le han «dicho mucho estos días». «Tengo la misma edad que Marcelinho», dijo entre las risas de los presentes.