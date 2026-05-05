Tim Abromaitis: "Ganar la Champions serviría para demostrar que La Laguna Tenerife sigue en lo más alto"

Activado el modo Badalona 2026, La Laguna Tenerife tiene ya el foco puesto en el duelo de semifinales de la Basketball Champions League de este jueves frente al Rytas Vilnius. Así lo ha hecho saber Tim Abromatis, el jugador con más partidos disputados en la década de historia de la competición continental. La ilusión, hasta en los más veteranos, es máxima. "Ganar la Champions sería algo muy especial. Yo llevo muchos años sin ganar este trofeo y serviría para demostrar que el club sigue en lo más alto. No voy a decir que este título sería más o menos importante que otros, pero es el único objetivo que tenemos. Para mí, sería algo genial ganar este año", manifestó esperanzado el estadounidense.

A rematar una faena que comenzó hace meses

Hasta Badalona, por supuesto, el camino ha sido largo. "Hemos pensado en este momento todo el año", desvela Abromaitis. "Uno de los objetivos principales de nuestro equipo es levantar este trofeo y sabemos que no va a ser nada fácil. Primero Rytas, y luego una Final Four con muy buenos equipos, pero vamos a ganar", comenzó adelantando el de Waterbury. A la cita en tierras catalanas llegan los aurinegros con el mal sabor de boca de la derrota sufrida en casa el fin de semana pasado frente al MoraBanc Andorra. "Es evidente que hemos perdido el último partido, pero seguimos con confianza en nosotros mismos y en lo que sabemos y podemos hacer. Hemos ganado muchos partidos importantes este este año y tenemos muchas ganas de de llegar a Badalona y luchar", advirtió convencido el canarista.

Pero no fue la derrota lo más doloroso, ni lo más preocupante, de lo acontecido el sábado pasado en el Santiago Martín, sino las declaraciones de Vidorreta en sala de prensa. El técnico, afectado, avanzó que Jaime Fernández y Fran Guerra tenían problemas físicos y su concurso en la Final Four quedaba en el aire. "Yo no sé exactamente qué tienen Jaime y Fran o si van a jugar o no. Claro que quiero que estén bien para jugar, pero si no, vamos a seguir luchando los que seamos. El resto de los que jugamos el otro día nos encontramos muy bien. Vamos a pelear al máximo", expuso Abromaitis el ser cuestionado por las posibles bajas de dos importantes jugadores.

Fran Guerra, lesionado, sigue el partido del pasado sábado entre La Laguna Tenerife y MoraBanc Andorra. / Arturo Jiménez

Todo sobre el Rytas Vilnius

En el horizonte está el trofeo y en el camino, el primer obstáculo: el Rytas Vilnius. "Es un muy buen equipo y ya sabemos algo de Harding, que es su anotador principal. Ha jugado muy bien en la ACB y lo ha hecho muy bien. Alrededor también tiene un buen equipo, que tiene muchas amenazas, es muy físico y defiende muy bien. Así que tenemos que estar preparados para un partido físico, como muchos de los partidos de la Champions League, y jugar con nuestro ritmo", comentó el máximo reboteador de la historia de la BCL.

La experiencia más reciente de La Laguna Tenerife en la Final Four de la Champions no evoca buenos recuerdos. En Atenas 2025 el cuadro insular cedió frente al Galatasaray en semifinales. ¿Habrá que cambiar algo? No según Tim. Al menos en lo que está en la mano del equipo. "No hemos pensado en hacer nada diferente o en prepararnos diferente. Yo creo que hicimos todo bien, menos jugar. Nos preparamos como quisimos y empezamos bien, pero hicimos una segunda mitad muy mala y se acabó el partido. Este año estamos pensando en nosotros y en ellos, y no en el año pasado. Lo haremos como siempre. Como dije antes, hemos ganado partidos en canchas complicadas contra rivales muy buenos. Tenemos que hacerlo dos veces más", concluyó el estadounidense.