Sorteo exclusivo en EL DÍA: gana 10 entradas dobles para el CD Tenerife Femenino vs FC Barcelona y disfruta del concierto de Abraham Mateo

Tenerife se prepara para uno de los eventos más esperados de la temporada, y ahora tienes la oportunidad de vivirlo en primera persona. EL DÍA anuncia el sorteo de 10 entradas dobles para el emocionante encuentro entre el CD Tenerife Femenino y el FC Barcelona, que se celebrará el próximo 10 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Pero este evento va mucho más allá del fútbol. La jornada promete convertirse en una auténtica fiesta para todos los públicos, con un ambiente familiar y una experiencia única que combina deporte y entretenimiento. Como broche de oro, los asistentes podrán disfrutar de un espectacular concierto en directo de Abraham Mateo, uno de los artistas más reconocidos del panorama musical español actual.

Un partido de alto nivel en un entorno único

El enfrentamiento entre el CD Tenerife y el FC Barcelona no solo garantiza espectáculo sobre el terreno de juego, sino también una atmósfera vibrante en las gradas. La afición tinerfeña tendrá la oportunidad de ver de cerca a algunas de las mejores jugadoras del mundo en un choque que promete intensidad, talento y emoción.

Este tipo de eventos refuerzan el posicionamiento de Tenerife como un destino clave para grandes citas deportivas, atrayendo tanto a residentes como a visitantes.

Abraham Mateo pondrá la música a la fiesta

Tras el pitido final, el estadio se transformará en un escenario musical para acoger el concierto de Abraham Mateo. Con éxitos que acumulan millones de reproducciones y una puesta en escena enérgica, el artista gaditano será el encargado de cerrar la jornada con una actuación que hará vibrar a todo el público.

La combinación de fútbol de élite y música en directo convierte este evento en una experiencia completa difícil de igualar y para facilitar el acceso al evento, el Cabildo impulsa la campaña promocional de la fiesta del fútbol del CD Tenerife Femenino en tranvías y guaguas.

Tenerife, epicentro del ocio y el deporte

Eventos como este consolidan a Tenerife como un referente en la organización de espectáculos que combinan deporte, cultura y ocio. La isla continúa apostando por propuestas que generan impacto social y económico, además de ofrecer experiencias memorables para todos los públicos.

Con iniciativas como esta, EL DÍA refuerza su compromiso con el deporte local y ofrece a sus lectores la oportunidad de vivir de cerca la emoción del fútbol femenino en directo, invitándolos a disfrutar de una jornada deportiva de alto nivel en Santa Cruz de Tenerife.

No es solo un sorteo de entradas

EL DÍA quiere que nadie se quede sin vivir esta experiencia, por lo que ha puesto en marcha un sorteo muy especial y los ganadores podrán disfrutar de:

⚽ Los ganadores podrán asistir con un acompañante y disfrutar tanto del partido como del concierto - se sortean 10 entradas dobles (20 entradas en total)

(20 entradas en total) 💛 Un ambiente festivo y familiar

🔥 Un partido de gran nivel entre dos equipos competitivo

Esta iniciativa busca premiar a los lectores y fomentar la participación en un evento que promete ser uno de los más destacados del año en Canarias.

Sorteo exclusivo: vive el partido y el concierto en directo con EL DÍA

En EL DÍA queremos que formes parte de esta gran cita. Por eso, lanzamos un SORTEO EXCLUSIVO de 10 entradas dobles para que puedas disfrutar en directo de la gran fiesta del fútbol, con el partido CD Tenerife vs. FC Barcelona. Y el esperado concierto de Abraham Mateo.

Participar es muy sencillo y puede darte la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable, animando al equipo de cerca en un partido que promete emociones fuertes.

¿Cómo participar en el sorteo?

Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos. Rellena el formulario del sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde las gradas.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se celebrará el viernes 8 de mayo. Ese mismo día, EL DÍA se pondrá en contacto con las personas ganadoras.

Recuerda mantener actualizados tus datos de contacto en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación en caso de resultar premiado. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.

💛 No pierdas la oportunidad de vivir la gran fiesta del fútbol desde dentro y animar al CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López.

¡Participa y mucha suerte a todos! ⚽