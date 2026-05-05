El CB Canarias se desplaza a Badalona con 15 jugadores por las incógnitas de Jaime Fernández y Fran Guerra

Rumbo a Badalona en busca de la que sería su tercera corona continental. La expedición de La Laguna Tenerife parte este martes a mediodía hacia tierras catalanas para afrontar desde el jueves la que será su quinta Final Four consecutiva y séptima en total dentro de la Basketball Champions League. Un desplazamiento en el que el técnico Txus Vidorreta se llevará a un total de 15 jugadores a tenor de los problemas físicos que arrastran tanto Jaime Fernández como Fran Guerra. El primero con un edema óseo en su muñeca izquierda; y el grancanario con lo que podría ser un esguince en el tobillo derecho.

Con Dylan Bordón repitiendo como es habitual en la mayor parte de los choques de la BCL tras las marchas de Lluís Costa y Kostas Kostadinov, la gran novedad en esta ocasión la representa Mohamed Sangare, que este curso ya ha jugado dos partidos en la Champions, ante el Bnei Herzliya y el Trapani.

Uno de los tocados se tendrá que vestir

Independientemente de que se recuperen o no, Vidorreta deberá vestir al menos a uno de los dos citados jugadores que arrastran molestias (Fernández sería el que más papeletas posee) para poder cumplir con la reglamentación de los cinco cupos. Eso obligaría a dejar fuera a dos jugadores. Wes Van Beck ha sido el sacrificado habitual, mientras que el otro descarte suele salir, del alero, entre Rokas Giedraitis y Thomas Scrubb.

Shermadini machaca durante el entreno del lunes. / E. Cobos (CBC)

Al margen de los 15 jugadores y el cuerpo técnico, la expedición del CB Canarias que volará a Badalona estará encabezada por su presidente Aniano Cabrera, con el respaldo del secretario técnico Nico Richotti y el director general del club Eusebio Díaz. Viajarán los aurinegros al filo de las tres de la tarde tras ejercitarse en el Santiago Martín.

El primer entrenamiento, lejos del Olimpic

Para el miércoles está previsto que el plantel canarista lleve a cabo un sesión de entrenamiento a partir de las 11:00 horas en el Polideportivo La Plana, situado en el centro de Badalona. Ya en horario vespertino están fijadas las ruedas de prensa de los entrenadores y los capitanes, en las que la representación aurinegra correrá a cargo de Txus Vidorreta y Marcelinho Huertas.

Ya el jueves, y a partir de las 9:30 locales el CB Canarias tendrá –en una sesión de tiro– su primera toma de contacto con la pista del Olimpic, en el que jugará contra el Rytas Vilnius a partir de las cinco de la tarde hora canaria.

Además, se espera que en las próximas horas también comience el desplazamiento de los aficionados que estarán apoyando al CB Canarias en Badalona. El disputarse la semifinal un jueves –y no un viernes como había sucedido hasta ahora– y en el primer turno dificulta el traslado de la parroquia aurinegra, que en las gradas del Olimpic estará en franca desventaja respecto a los seguidores del Rytas Vilnius, que podrían concentrar a cerca de dos millares de fans. En el club lagunero, por su parte, la cifra podría rondar los tres centenares