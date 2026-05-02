Txus Vidorreta, muy tocado: "Se nos ha caído el equipo en forma de lesiones en la semana previa a la Final Four"

Se le acumulan las malas noticias a Txus Vidorreta. Y en el peor momento posible. La Laguna Tenerife no solo llegará a Badalona para jugarse el título de la Champions tras perder en casa frente al Andorra, un equipo en descenso, sino que además podría hacerlo sin Fran Guerra y Jaime Fernández. El primero, lesionado del tobillo (el mismo que le dejó ko la pasada temporada) en el calentamiento. El segundo, con un edema óseo. "Se nos ha caído el equipo en forma de lesiones en la semana previa a la Final Four. Y además en los cupos, jugadores a los que no puedo sustituir. Ya son tres años seguidos. Además, perdemos en el último segundo. Hoy es un día malo para mí, muy contento no estoy", lamentó el técnico en sala de prensa.

Vidorreta, lógicamente, se vio obligado a exprimir al máximo a algunas de sus piezas. "Tendré que jugar con los que tengo", expuso. "Gio ha sobrepasado los 25 minutos. Si Fran no está, tendrá que prepararse porque en los dos próximos partidos tendrá que hacerlo siempre. En los dos próximos y, seguramente, en muchos de los que faltan hasta final de temporada. No tengo ni idea de lo que va a pasar con Fran, pero no soy optimista. Ojalá me equivoque", deseó desesperanzado.

Guerra, lesionado en el mismo tobillo que la temporada pasada

Y es que para ese entonces el entrenador del cuadro aurinegro había desvelado ya lo acontecido con Fran Guerra, que tuvo problemas en el calentamiento y cuya ausencia condicionó el partido. "Ante un rival que tiene a un jugador muy grande como Pustovyi, eso te complica mucho la situación. Aun así el equipo ha salido con buen tono y hemos dominado durante los primeros 25 minutos a pesar de algo de desequilibrio en la selección de tiro. El trabajo defensivo era muy bueno y estábamos consiguiendo que no anotaran de tres: solo un lanzamiento y un acierto", sostuvo Txus.

A la ausencia de Guerra se sumó la de Jaime Fernández, que se hizo daño en Murcia en una caída "en la que le pitaron falta". "Podía haber sido ataque, pero le pitaron falta a él. Se hizo daño en la mano izquierda y no ha entrenado en toda la semana. Tiene un edema óseo en la muñeca y estamos cuidándolo mucho porque los cupos son indispensables en BCL. Hoy no estaba en condiciones", comenzó detallando Vidorreta. "Pero lo peor", continuó abatido, "ha sido el problema de Fran en el tobillo, que es el mismo que la temporada pasada". "Habrá que hacerle pruebas para ver cuál es la evolución y saber si puede llegar a la Final Four. Me gusta ser optimista y cruzo los dedos, pero no lo soy. No sé decir qué ha notado él. Me han dicho que tenía una inflamación y habría que hacer pruebas".

Fran Guerra, decepcionado en el banquillo sin poder participar. / Arturo Jiménez

Un 'palito' a los árbitros

De la derrota frente al Andorra, que quedó casi en segundo plano vistos los problemas por lesiones a solo unos días de la Final Four de la Champions, Vidorreta apuntó al momento clave, la lucha que señalaron los colegiados cuando su equipo mandaba en el marcador a falta de solo tres segundos. "Tuvimos un último ataque con dos arriba y, como siempre esta temporada en casa, casi todo lo que puede salir mal en los finales igualados en ACB sale mal. En un balón dividido pitaron una lucha que les ha dado la opción de un tiempo muerto. Aunque estaba claro que el foco iba a estar en Kuric, no hemos sido capaces de impedir que recibiera y anotó un triple de enorme mérito. Solo han anotado nueve triples, que no son tantos, pero ocho en la segunda parte. Y seis han sido de él", sostuvo.

A su manera, y antes de despedirse, el entrenador señaló que algunas decisiones arbitrales recientes han perjudicado al equipo en finales apretados. "Es una pena que solo podamos tirar cinco tiros libres en todo el segundo tiempo. En Lleida, el equipo contrario tiró 18 en el último cuarto. ¿Por qué se pierden los partidos igualados? Es que todo lo que ha ocurrido antes también cuenta. Vamos a dejarlo en que este año no estamos teniendo mucha suerte", sentenció.