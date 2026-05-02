Examen sin opción de fallo para el CB Canarias ante el Andorra antes de la F4

Una prueba para llegar con las mejores sensaciones, pero también con apenas margen para el error. Después de su derrota del pasado sábado en su visita al UCAM Murcia, el CB Canarias encara esta tarde su último examen antes de uno de los momentos culminantes de la temporada: la Final Four de la Basketball Champions League, una cita que el cuadro lagunero afrontará en Badalona desde el próximo jueves día 7. Pero previamente a la cita en tierras catalanas, el cuadro de Txus Vidorreta debe tener todos los sentidos puestos en su choque contra el MoraBanc Andorra.

Recibe el conjunto aurinegro al equipo del Principado con varios objetivos. El principal, evitar cualquier tipo de contratiempo físico en su plantilla con el fin de llegar a Badalona con todos sus efectivos disponibles... y frescos. Una situación que también pasa por tratar de evitar una minutada de ninguno de sus primeros espadas. Entre ellos, sin duda, Marcelinho Huertas, que en sus seis últimos duelos, entre ACB y BCL, promedia 27 minutos.

Para evitar esta pesadez de piernas no sería de extrañar un escenario inédito en las semanas más recientes: que Txus Vidorreta devuelva protagonismo a un Wes Van Beck descartado en la mayoría de las ocasiones. También podría entrar en la ecuación Dylan Bordón, que obligatoriamente será uno de los cupos en la rotación de la BCL.

Pero al margen de cruzar los dedos para llegar a Badalona sano y igualmente con las mejores sensaciones posibles, no se puede despistar el CB Canarias en su propósito de seguir instalado en zona de playoff. Por ello, que el conjunto aurinegro está casi obligado a vencer esta tarde, con lo que aprovecharía, entre otros factores, el traspiés del miércoles del Unicaja ante el Gran Canaria, en partido adelantado. Más aún cuando el calendario que le quedaría por delante a los de Vidorreta no será un paseo de rosas: visitas al Granca y al Granada; y sobre todo presencias en el Santiago Martín de Barça, Joventut y Bilbao.

En esta 29ª fecha de la fase regular se las ve el CB Canarias contra un rival más que necesitado y sobre todo herido tras su derrota ante el colista Granada. Después de haber sumado en solo una de sus siete jornadas más recientes y no hacer efectivo un cambio de tendencia tras la llegada al banco de Zan Tabak, el Andorra se encuentra sumido en puestos de descenso (con un balance de 7-21) dentro una batalla en la no se admiten despistes ante la trayectoria ascendente de Burgos, Gran Canaria y Zaragoza.

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El antecedente de la primera entre ambos conjuntos es tan halagüeño como nulo de referencia. Y es que el 64-96 con el que salió el Canarias del Pavelló Toni Martí se remonta a hace más de seis meses y ante un adversario con bastantes cambios en su plantilla. Al margen de la presencia de un exaurinegro de este mismo curso como Kostas Kostadinov (promedia algo más de 14 minutos), el equipo lagunero tendrá que atar en corto a Sir’ Jabari Rice, que viene promediando más de 14 puntos y 5 asistencias. Del escolta norteamericano y de la producción desde la dirección de Shannon Evans dependerá buen parte de la suerte andorrana.