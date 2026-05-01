Patty Mills y Jabari Rice, las joyas del mercado que el CB Canarias y el MoraBanc Andorra supieron captar

Se caracteriza desde hace un buen puñado de ejercicios el CB Canarias por explotar un mercado donde el riesgo del melón por abrir sea mínimo, y con la mayoría de sus contrataciones con experiencia previa en la ACB. Un atrevimiento que en no pocas ocasiones le ha salido redondo al conjunto aurinegro con adquisiciones que finalmente han sido de largo recorrido, caso de Aaron Doornekamp y Tim Abromaitis. También valdría el ejemplo más reciente de Elgin Cook.

Muchos ejemplos bajo el mismo patrón

Otros clubes, en cambio, apuestan por una política de fichajes mucho más aventurera y en la que bastante tienen que ver unos recursos menores que les obligan a recurrir a jugadores cuyo talento está aún por explotar y, en la mayoría de los casos con un bagaje que no pasa de un recorrido por diversas ligas menores de otros países.

Este lanzarse al vacío es todavía mayor cuando produce a mitad de curso, donde el impacto, sin pretemporada de por medio y generalmente mayores urgencias, apremia mucho más. Y en este escenario el CB Canarias tampoco suele exponerse demasiado. Las incorporaciones de jugadores como Carl English, Tariq Kirksay, Nick Zeisloft, Kyle Guy, Dakota Mathias e incluso Yannis Morin así lo constatan. Todos ellos llegaron al conjunto blanquiazul –con mejor o peor resultado– tras sendos pasos previos por la Liga Endesa.

Kyle Guy, en su etapa en el CB Canarias. / Carsten W. Lauritsen / v

El de este año, un riesgo asumible

Sin embargo, en el presente ejercicio el CB Canarias sí ha decidido aumentar esa cuota de atrevimiento. Lo ha hecho en un escenario casi irrechazable y con un jugador más que contrastado, casi leyenda. Pero también con la incógnita de saber cuál sería su rendimiento tras más de tres lustros en la NBA y prácticamente un año sin disputar partido oficial alguno. Y por ahora Patty Mills no le ha salido nada mal.

Mañana sábado el australiano jugará su sexto partido de la Liga Endesa, en el que se las verá con Sir’ Jabari Rice, casi un espejo en lo que a rendimiento a las primeras de cambio se refiere. En su primera experiencia en Europa el escolta texano estaba brillando con el ERA Nymburk checo, promediando 18,6 puntos, 3,5 rebotes y 3,2 asistencias para 16,5 de nota. Sin ir más lejos, en el Round of 16, firmó su duelo más completo contra el Canarias: 20 tantos, nueve rechaces y seis pases de canasta.

Patty Mills bota en un partido de la Liga Endesa. / ACB Photo

Sus brillantes prestaciones llamaron la atención del MoraBanc Andorra, que lo fichó hace dos meses para intentar salir de la zona baja de la tabla. Su impacto ha sido tan bueno que el que ofreció previamente con el cuadro checo. Tanto, que tanto él como el citado Mills son, ahora mismo, los desconocidos de la ACB que mejor y más rápida producción han tenido nada más llegar a España.

Muy pocos en dobles dígitos

Con Mills promediando 18,4 puntos, 1 rebote y 1,6 asistencias para 14,8 de nota en poco más de 19 minutos por encuentro, Rice no se queda muy atrás, ya que viene haciendo, después de ocho partidos, 14,1 tantos, 4,8 rebotes y 5,2 asistencias para 15,5 de nota; todo en 27:17’’ en pista por duelo. Ningún otro de la casi veintena de jugadores que, sin paso previo por la élite nacional, han llegado a mitad de curso a esta Liga Endesa 25/26, mejora las cifras de ambos.

Varios fichajes que no han rendido lo esperado

El único que ronda unos guarismos similares es Jassel Pérez, que en el Granada se va hasta los 11,3 créditos, si bien es cierto que el exterior dominicano ya jugaba este mismo curso en Primera FEB. Justin Wright-Foreman, base del Zaragoza, es el otro recién llegado que pasa de los dobles dígitos en valoración: 10,5.

Por el camino, otros aterrizajes que no han terminado de explotar. Como el de Jaden Schckleford, que llegó a San Pablo Burgos como anotador compulsivo en la G-League y está promediando solo 4 puntos por choque. Situación parecida a la de las tres incorporaciones del Unicaja para tratar ede paliar su plaga de lesiones: Chase Audige, Justin Coobs y Augustine Rubit, que valoran 2,8, 7,2 y 4,9 respectivamente. Esta vez al CB Canarias, como le sucede al Andorra, aquello de arriesgar les está saliendo bien.