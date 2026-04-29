¿Cómo le fue al Canarias en los partidos previos a una final a cuatro de la Champions?

La Laguna Tenerife recibirá este sábado al MoraBanc Andorra en el pabellón Santiago Martín. En juego, la 29ºjornada de la Liga Endesa. Lo siguiente será uno de los acontecimientos más esperados por el club y por su afición en esta temporada, el duelo de semifinales de la Champions League contra el Rytas Vilnius en el Olímpico de Badalona, el jueves a las 17:00.

Lo de participar en una Final Four –o en unos cuartos en sede única– de esta competición no será nada nuevo para el Canarias. En la cuenta atrás y con un encuentro previo de ACB podría surgir la duda de si un evento de esta magnitud es una distracción para los aurinegros. Los antecedentes dicen que no. El balance de resultados en los partidos disputados justo antes de la oportunidad de acceder a una final de la BCL, refleja más victorias (cinco )que derrotas (tres).

La primera vez

El precedente más lejano es adverso, un 88-67 en el Martín Carpena frente al Unicaja de camino a la primera final a cuatro de la historia de la Champions. Fue una edición especial, no solo por ser la pionera (16/17), sino porque terminó en Tenerife y , sobre todo, porque coronó al Canarias como encargado de abrir el palmarés.

Dos campañas más tarde pasó algo similar a lo del presente curso, ya que el telonero liguero fue el Andorra en La Laguna. Ahí no hubo fallo (87-83) y el equipo salió reforzado hacia las semifinales celebradas en Bélgica. El Telenet Giants Antwerp no fue rival, pero sí el Segafredo Virtus Bologna en el pulso por la medalla de oro.

En el ejercicio 19/20 tocó viajar otra vez a Málaga para conectar luego con las eliminatorias finales de la Champions; esta vez, los cuartos de final con un formato reducido y desarrollado en los últimos días de septiembre de 2020 por las modificaciones de los calendarios provocadas por la pandemia. El Canarias ganó en el Carpena (80-88) pero cedió frente al Casademont Zaragoza en el Telecom Center de Atenas (87-81).

Apagón en Fuenlabrada

El mayor apagón en estas circunstancias se produjo el 2 de mayo de 2021. El equipo tinerfeño había sacado su billete para los cuartos de final de la BCL y no estuvo nada fino en el enfrentamiento previo con el Fuenlabrada en Liga Endesa. Los madrileños se impusieron con claridad (98-65) a modo de anticipo de lo que estaba por llegar. Porque al Canarias tampoco le salieron bien las cosas en el Cultural Complex, de Nizhny Novgorod, ante el Strasbourg: 88-86 y un hasta la próxima a Europa.

La revancha no tardó en llegar. El Canarias, abonado a las fases avanzadas de la BCL, repitió en la 21/22, en este caso con mejores sensaciones al derrotar al BAXI Manresa (94-83) en el torneo doméstico antes de dirigir su rumbo hacia el Bilbao Arena y protagonizar una Final Four impecable: 71-78 frente al Hapoel U-NET Holon en semifinales y 87-98 ante el BAXI Manresa para levantar su segundo trofeo de la Champions.

En el curso 22/23, el Canarias tampoco faltó a la cita. Los isleños se tuvieron que conformar con el bronce en Málaga, ciudad que acogió una final de consolación de BCL con cartel de principal. En semis, el Canarias había perdido ante el Jerusalem y el Unicaja frente al Bonn, que terminó conquistando el campeonato. Para ir calentando, los aurinegros habían sacado adelante su compromiso de ACBprevio con el Girona (72-88).

El repaso continúa en la campaña 23/24 con un tropiezo en La Fonteta (98-73), asumible por el potencial del Valencia, y el posterior triunfo canarista ante el Peristeri (97-93) en la final a cuatro de la Champions que tuvo lugar en Belgrado. Pero la gloria fue para el Unicaja: 75-80 en la cumbre.

Lo más cercano es otra victoria en la cancha del Girona (84-93). La consiguió La Laguna Tenerife el 4 de mayo de 2025 a cinco días de medirse en Atenas con el Galatasaray en las semifinales de la BCL24/25. No acompañó la fortuna aquella tarde. Vencieron los turcos (80-90) a un paso de una final que volvió a dominar el Unicaja.