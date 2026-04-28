Marcelinho Huertas y Shannon Evans: duelo a la vista entre los mejores asistentes de la Liga Endesa

La Laguna Tenerife recibe este sábado 2 de mayo (19:00) al MoraBanc Andorra en el Santiago Martín. La cita, la última para los aurinegros antes de la Final Four de la Basketball Champions League de Badalona, estará marcada por la rivalidad sobre la pista entre Marcelinho Huertas y Shannon Evans. Sobre el parquet del recinto de Los Majuelos se verán las caras los dos mejores asistentes de la Liga Endesa 25/26. Y la competencia viene de lejos.

Disputadas hasta la fecha 28 jornadas de la competición doméstica (serán en total 34 en toda la fase regular), Huertas y Evans lideran el ranking de pasadores más prolíficos del torneo. El brasileño, eso sí, comanda la lista con una media de 5,9 pases de canasta por partido con la camiseta del Canarias. Evans le sigue muy de cerca. El base nacido en Virginia, Estados Unidos, pero con nacionalidad de Guinea, promedia la meritoria cantidad de 5,7 asistencias. El paulista añade a su brillante hoja de servicios que es aún más fiable que Evans. Marce pierde 2,7 balones por partido, mientras que el americano sube hasta los 3,2.

Marcelinho Huertas, en un partido de Liga Endesa de esta temporada. / Arturo Jiménez

Huertas, mejor que Evans en casi todo

Y es que asistencias al margen en la comparación con Evans, para sorpresa de nadie, Marcelinho sale vencedor en casi todas las facetas; en puntos, con 16,1 por 13; en porcentaje de tiros de tres, un 39,7% por el 29,5% de Evans; también en porcentaje de tiros de dos, un 53,4% por el 42% del estadounidense; en el acierto desde el tiro libre, con un brillante 93,5%, más de diez puntos por encima del 82,5% del ex del Valencia y del Badalona; y hasta en rebotes, con 2,7 por los 2,3 de Evans, que solo mejora al brasileño en recuperaciones (1,3 a 0,5).

El mismísimo Ricky Rubio (Joventut Badalona) cierra el podio de mejores pasadores de la ACB con un ratio de 5,2. Con 5,1 emergen Otis Livingston, del Basquet Girona, y Dominik Mavra, del Río Breogán. La barrera de las cinco asistencias solo la superan este curso dos jugadores más: DeWayne Russell (del Río Breogán) y el excanarista Ferran Bassas (del Baxi Manresa).

Habitual en los primeros puestos

Para Huertas, que lidera desde marzo de 2024 (cuando le arrebató el primer puesto a Pablo Laso) el ranking histórico de jugadores con más asistencias en la Liga, no es ninguna novedad ser el mejor del campeonato en esta faceta. Lo fue en la pasada temporada 24/25 (con 6,9), así como en la campaña 23/24 (6,4). En la 22/23 se conformó con el cuarto lugar (5,6) y en la 21/22, en la que el entonces bético Shannon Evans fue el jugador con mejor media de pases de canasta (con 6,8), Huertas fue segundo con un promedio de 6,3.

Marcelinho también brilla en Europa

También en el torneo continental sobresale el director de orquesta de La Laguna Tenerife. La Basketball Champions League lanzó este martes la encuesta para elegir a los mejores bases de la temporada. Habrá dos quintentos (primero y segundo) que serán desvelados durante la Final Four de Badalona. Será concretamente en la ceremonia de premios que se celebrará, según es tradición, un día después de las semifinales. Justo en la jornada de descanso antes de la final. En este caso, el viernes 8 de mayo, puesto que la final de esta edición se celebra el próximo sábado día 9.

Pues bien, en la lista de mejores manejadores a elegir (un total de 15) sobresale Marcelinho Huertas, pero también Bruno Fitipaldo. Los números de Marce en esta Champions son 11,3 puntos, 12,1 de valoración y 6,2 asistencias (es el cuarto del torneo en este apartado). Fitipaldo, por su parte, promedia 3,7 pases, 9,6 puntos y 10 créditos de valoración.