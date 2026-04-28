Marcelinho Huertas (42 años) y sus tres errores seguidos en el tiro libre, un dato casi inédito en el CB Canarias y en toda su carrera

Sin poderle achacar responsabilidad directa en la derrota del CB Canarias en Murcia este pasado sábado, los tres errores en el tiro libre de Marcelinho Huertas sí tuvieron un cierto peso específico para evitar al menos un epílogo más igualado. Fallos inesperados no solo porque el paulista llegaba a esta cita con un acumulado en el presente ejercicio de 68 aciertos en 70 intentos, sino porque en su carrera dentro de la ACB apenas existen antecedentes de este calibre. Ni de tres errores en un mismo encuentro, y menos aún de forma consecutiva. Y escenarios para ello ha habido de sobra con los 722 choques que acumula ya el base brasileño en la máxima competición nacional.

Han tenido que pasar tres años

En el Palacio de Murcia Huertas erró primero dos libres a 3’17’’ para el final del tercer acto (55-51), y ya dentro del cuarto final volvió a hacerlo por tercera ocasión con poco menos de tres minutos por jugarse (77-71). Situación inédita este curso y casi desconocida a lo largo de la carrera del brasileño. El pasado curso Huertas erró dos veces seguidas desde el 4,60 en sus visitas al Zaragoza y al Andorra, aunque ninguna tuvo consecuencias ya que el Canarias acabó ganando sendos choques. Situación calcada a la ocurrida en la campaña 23/24 en Girona.

Marcelinho Huertas, cabizbajo, en el partido ante el Lleida / ACB Photo

Fue hace prácticamente tres años cuando Huertas había errado por última vez tres libres seguidos en ACB. Ocurrió en Granada en un día que concluyó con un 2/6 desde la línea, cometiendo todos sus fallos dentro del último cuarto. Desajuste inocuo porque el Canarias acabó ganando 73-82.

Nueve temporadas por encima del 90 por ciento

Antes de llegar al CB Canarias Huertas tuvo otros dos episodios similares. En la 17/18, cuando militaba en el Baskonia y falló sus tres lanzamientos desde el 4,60 en su visita al Gran Canaria. Mucho más atrás, concretamente en la 07/08, durante su estancia en el Bilbao, Marce convirtió desde el tiro libre 13 de sus 18 puntos. Por el camino desperdició tres intentos, pero no de manera consecutiva.

Tras el partido del sábado Marce Huertas acumula un global en ACB de 1.279 canastas (tiene a tiro entrar en el top 20 histórico) en 1.450 intentos, y va camino de sumar su novena temporada (entre ellas las tres más recientes) por encima del 90 por ciento de efectividad desde la línea. A ello suma el paulista otros cinco cursos más con un registro superior al 85%. Por ello, lo sucedido en Murcia difícilmente se volverá a ver.