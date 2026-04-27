La Laguna Tenerife acelera en la Liga Endesa y tú puedes vivirlo en directo: EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el partidazo ante MoraBanc Andorra

El tramo decisivo de la temporada ya está aquí, y el La Laguna Tenerife vuelve a demostrar por qué es uno de los equipos más sólidos y competitivos de la Liga Endesa. Con un baloncesto dinámico, experiencia en momentos clave y una afición que nunca falla, el conjunto aurinegro afronta las últimas jornadas con el objetivo claro de asegurar una posición privilegiada de cara a los playoffs.

El equipo ha sabido reinventarse a lo largo del curso, combinando el talento de sus jugadores más determinantes con una identidad colectiva muy definida. Esa mezcla de veteranía y ambición ha convertido cada partido en un espectáculo, especialmente cuando juega en casa, donde el ambiente es simplemente incomparable.

Un duelo clave en casa ante MoraBanc Andorra

Este próximo sábado 2 de mayo de 2026 a las 19:00 horas, el conjunto tinerfeño tiene una cita crucial en el Pabellón Santiago Martín, donde se enfrentará al siempre competitivo MoraBanc Andorra.

Se trata de un partido con mucho en juego: no solo por la clasificación, sino también por la confianza y las sensaciones de cara al tramo final. El rival, conocido por su intensidad y capacidad ofensiva, pondrá a prueba la solidez defensiva y el ritmo de juego de los aurinegros.

La afición será, una vez más, un factor diferencial. Cada canasta, cada defensa y cada jugada decisiva se viven de forma única en un pabellón que se ha consolidado como uno de los grandes fortines del baloncesto español, ya que cada partido en el recinto de La Laguna se convierte en una experiencia única, donde el entusiasmo del público y la entrega del equipo crean un ambiente especial.

Con iniciativas como esta, EL DÍA refuerza su compromiso con el deporte local y ofrece a sus lectores la oportunidad de vivir de cerca la emoción del baloncesto en directo, invitándolos a disfrutar de una jornada deportiva de primer nivel en Santa Cruz de Tenerife.

Mucho más que un partido: una experiencia que no te puedes perder

Asistir a un partido del La Laguna Tenerife en el Santiago Martín es mucho más que ver baloncesto. Es sentir la pasión de toda una isla, es compartir emoción con miles de aficionados y es formar parte de una historia que sigue escribiéndose cada temporada.

En un momento clave como el actual, el apoyo desde la grada puede marcar la diferencia. Y tú puedes ser parte de ello… completamente gratis.

La cuenta atrás ya ha comenzado. El equipo necesita a su gente y esta es tu oportunidad de estar ahí, de vivir el ambiente y de empujar al conjunto aurinegro hacia una nueva victoria.

Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

🏀 Una entrada doble para acudir al partido con un acompañante.

💛 El ambiente del Santiago Martín, uno de los pabellones más destacados de la Liga Endesa.

🔥 Un partido de gran nivel entre dos equipos competitivos.

Una ocasión ideal para vivir una tarde de baloncesto en directo en uno de los escenarios más emblemáticos del panorama nacional.

Sorteo exclusivo: vive el partido en directo con EL DÍA

En EL DÍA queremos que formes parte de esta gran cita. Por eso, lanzamos un SORTEO EXCLUSIVO de 5 entradas dobles para que puedas disfrutar en directo del encuentro entre La Laguna Tenerife y MoraBanc Andorra.

Participar es muy sencillo y puede darte la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable, animando al equipo desde la grada en un partido que promete emociones fuertes.

👉 ¿Qué puedes ganar?

1 de las 5 entradas dobles para el partido

para el partido Una experiencia única en uno de los encuentros más importantes de la temporada

¿Cómo participar en el sorteo?

Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos. Rellena el formulario del sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde las gradas.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se celebrará el jueves 30 de abril a las 12:00 horas. Ese mismo día, EL DÍA se pondrá en contacto con las personas ganadoras.

Recuerda mantener actualizados tus datos de contacto en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación en caso de resultar premiado. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.

💛 No pierdas la oportunidad de vivir el baloncesto desde dentro y animar al La Laguna Tenerife en el Santiago Martín.

¡Participa y mucha suerte a todos! 🏆🏀