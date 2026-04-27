La increíble racha de Patty Mills (37 años) en el CB Canarias bate récords de anotación en la historia de la Liga ACB

Cuando el CB Canarias fichaba a Patty Mills sabía que se hacía con un filón de incalculable valor. Mediático y también, a poco que rindiera tras un año alejado de la competición oficial, ofensivamente hablando. Después de un mes y algo en el club aurinegro y cinco partidos de ACB disputados el base australiano viene rindiendo por encima de las más optimistas de las previsiones. Tanto, que su cadencia anotadora -si se extrapolara un curso entero- no cuenta con parangón alguno en los más de 40 años de historia de la competición nacional.

En algo menos de 96 minutos sobre la cancha, Mills suma ya 92 puntos. Una producción superlativa y que se explica por varios motivos. Por un lado su gran porcentaje de acierto de cara al aro rival. Tanto en el triple, con casi un 50 por ciento gracias a su 19/40; como por su fiabilidad en el tiro libre (17/18). También se argumentan esta prolijidad con dos hojas de servicios concretas, la de su debut ante el Unicaja (24 puntos) y la firmada en este último choque liguero: 23 puntos en la pista del Murcia.

Imparable cuando entra en combustión

Pero es que además Mills se viene significando como un jugador imparable cuando entra en combustión. Lo hizo en el tercer cuarto de su estreno, con 10 puntos en el tercer cuarto cuando más apretaba el Unicaja. También sumó nueve tantos en el cuarto final contra el Zaragoza, mientras que en la visita al Real Madrid aportó 10 puntos, dentro del acto final, para liquidar al cuadro preparado por Sergio Scariolo. La última de sus exhibiciones -aunque a la postre estéril a nivel global- fueron sus 14 puntos seguidos en un lapso inferior a los dos minutos durante el primer acto contra el UCAM Murcia.

Patty Mills lanza a canasta ante Facu Campazzo en el Real Madrid-Canarias. / E. Cobos (CBC)

Aunque solo acumula hasta la fecha cinco partidos en la ACB, la cadencia de Mills es de 0,960 puntos por minuto en pista. Una auténtica barbaridad independientemente de la comparativa que se realice. Si es con el actual máximo anotador de la ACB, Timothé Luwawu-Cabarrot, el galo del Baskonia se queda en una cadencia de 0,787. Una cifra, la del francés, que se encuentra entre las más destacadas de las últimas décadas, hasta el punto de que es superado únicamente por su actual compañero, un Markus Howard que rondó los 0,86 de media en la 23/24 y la 24/25. También llama la atención el promedio de 0,751 que Jerrick Harding -líder ahora del Rytas, rival canarista en las semifinales de la BCL- hizo el pasado curso en las filas del Andorra.

Oscar Schmidt y Eddie Phillips, los que más se le acercan

Para dar con guarismo más cercano al actual de Mills hay que retroceder hasta la campaña 93/94, cuando el brasileño Oscar Schmidt -recientemente fallecido-, en las filas del Forum Valladolid, fue capaz de promediar 33,3 puntos en 36 minutos y 47 segundos por partido. O lo que es lo mismo: 0,905 de media. De hecho, nadie más ha acabado un curso con al menos 0,9 puntos por cada 60 segundos en pista.

Quien más se acerca en este particular ranking es el exaurinegro Eddie Phillips, que en la 86/87 se fue hasta los 0,886 de promedio al convertir 32,6 tantos por choque en un media de 36:47 minutos. Dentro de los jugadores canaristas con mejor cadencia anotadora, el propio Phillips rozó los 0,82 en la 87/88. Otro cañonero, Ray Smith, se quedó en 0,729 en la 90/91.

Gio Shermadini, el mejor entre los actuales

Ya en la época moderna del CB Canarias dentro de la Liga Endesa, contados son los casos de jugadores que llegaron a los 0,7 puntos por minuto jugado. Lo hizo Gio Shermadini en la 20/21, al que sus 16,5 puntos de media le sirvieron para ser el máximo anotador de la competición con una cadencia de 0,708. El curso anterior Nick Zeisloft se fue a los 0,706, pero solo en cuatro encuentros. A Kyle Guy, por su parte, le penó en la 23/24 el rosco de su debut liguero, quedándose finalmente en 0,684 de media.