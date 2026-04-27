La pobreza ofensiva, el mal que azota al CB Canarias en varias de sus derrotas

No se escondió Txus Vidorreta al término del partido en Murcia al calificar como "muy pobre" el ataque de su equipo en la segunda parte del choque frente al UCAM. Un choque que durante muchos minutos controlaron los suyos en los dos lados de la pista pero que se le acabó escapando a los aurinegros, en gran medida, por sus deficientes prestaciones ofensivas, en este caso tras el descanso. Un bajo porcentaje en los tiros en juego, y más pérdidas de las habituales privaron al CB Canarias de asaltar la cancha del tercer clasificado.

La presión sobre los bases, clave

Tras irse con un favorable 41-45 al descanso, La Laguna Tenerife vio como su juego se espesaba en la segunda parte. Una mayor presión hacia los manejadores del balón (en especial sobre Huertas y Mills), errores en situaciones liberadas e igualmente varias pérdidas gratuitas provocaron que la producción ofensiva aurinegra se resintiera de tal manera que dicho déficit acabaría sacando al cuadro lagunero de la carrera por la victoria ante el UCAM.

Marcelinho Huertas trata de pasar el balón ante la defensa de Falk. / Agencia LOF

Sin que el 45-35 de la segunda parte resulta escandaloso, esa menor aportación atacante del CB Canarias se explica por unos números globales que mucho dejaron que desear. En esos segundos 20 minutos la escuadra tinerfeña solo anotó 10 de sus 27 intentos. En especial fue, el tercer cuarto, con 4/15 en el tiro, el más preocupante. Pese a que el equipo lagunero amago con una pequeña mejora final (6/12 en el cuarto periodo) ahí entraron en escena las pérdidas: un total de seis, las mismas cometidas en los 30 minutos previos, con el agravante de haber cometido solo tres hasta el intermedio.

Dos tramos concretos para el olvido

Ya en su comparecencia ante los medios tras la derrota en el Palacio de Murcia Vidorreta invitó a un análisis más profundo de la hoja de servicios de los suyos en tramos más concretos del partido. Habló el bilbaíno, por ejemplo, de los "seis puntos en los siete primeros minutos del tercer cuarto". Un lapso en el que los isleños firmaron un inusual 2/11 en tiros (0/3 en triples) y 2/5 en libres. La consecuencia, pasar de un 41-45 al 57-51.

Esa pobreza ofensiva tuvo un nuevo capítulo en la puesta en escena del periodo definitivo. Es cierto que entre Fernández y Shermadini el CB Canarias anotó cinco puntos seguidos (63-66), pero ahí acumuló cuatro fallos en el tiro y otros tantas pérdidas que derivaron en un 70-66 que dio alas a un conjunto murciano que no se frenó en los cinco minutos finales. Así, y pese a un pequeño maquillaje final (cuatro puntos de Thomas Scrubb y el triple de Patty Mills para el 80-86), el CB Canarias pagó caro sus escasos 28 puntos en 19 minutos de juego, tramo en el que firmó un 8/24 en tiros y nueve pérdidas.

Una sequía que no es nueva este curso

Guarismos prohibitivos para optar a la victoria, y más aún si es en cancha de un equipo de primer nivel. Una situación, la vivida en Murcia que no es nueva para el CB Canarias de este curso. Ya le sucedió algo muy parecido al conjunto isleño hace nada, en Champions, coincidiendo en su visita al Galatasaray, aunque en aquella ocasión la sequía ofensiva se extendió durante los tres primeros periodos. Una pequeña mejoría (con 6/12 en tiros de dos y 2/7 en triples) no enmendó unos paupérrimos 12/26 en lanzamientos de dos y un 3/17 desde el 6,75.

Otras derrotas que ha sufrido el CB Canarias en lo que va de ejercicio se han desarrollado bajo un patrón similar. Como en Valencia, donde los de Vidorreta se quedaron en 36 puntos en la segunda parte tras llegar uno arriba al descanso. En el Roig Arena la planilla de tiro en los dos cuartos finales fue de 10/35, aunque con solo cuatro pérdidas (cinco menos que en Murcia). Situación parecida a otra previa, la de la visita al Baskonia. En el Buesa Arena el cuadro lagunero tiró por la borda el 29-40 del intermedio con un 12/32 en lanzamientos, a lo que añadió un 13/30 en libres y ocho posesiones regaladas.

Igual contra el Real Madrid y el Gran Canaria

También en el Santiago Martín a La Laguna Tenerife sus 20 malos segundos minutos en ataque (10/29 en lanzamientos y cinco pérdidas) casi se convierten en un susto mayúsculo ante el citado rival baskonista. Igualmente le costó entrar en calor al cuadro tinerfeño contra el Real Madrid. Solo 25 puntos en la primera mitad después de un 9/29 en tiros, con especial incidencia a un 3/15 en triples. Luego la remontada ante el cuadro blanco se quedó a medio camino.

El Gran Canaria también se aprovechó de la sequía ofensiva canarista en la primera parte del derbi jugado hasta la fecha en la ACB. Pese a un 7/7 en libres el Canarias se quedó en 29 puntos al ecuador tras su 10/30 en tiros y sus nueve pérdidas. El 10/26 de la segunda mitad no mejoró mucho lo anterior y los laguneros acabaron cayendo. Otro momento de espesura ante los suyos tuvo lugar en la segunda parte contra el Hiopos Lleida, donde el 14/35 tras el descanso dejó sin triunfo a los aurinegros.

Y las salidas frente al Joventut y el Bilbao

A esta lista se añaden un par de salidas más. Primero la de Badalona, en una de las peores anotaciones del CB Canarias en lo que va de ejercicio 25/26: solo 67 puntos. Hasta el descanso los isleños habían firmado un 12/30 en lanzamientos, lo que sumado a ocho pérdidas derivó en un 42-33 al intermedio. No hubo cambio de tendencia y el 11/29 en los dos cuartos finales (con el añadido de otros siete regalos) hizo que el cuadro lagunero acabara sucumbiendo por 78-67.

También lo hizo un par de jornadas después, en Miribilla. Contra el Bilbao el Canarias entró extremadamente frío a la cancha, encajando un demoledor parcial de 55-33 después de 20 minutos. Una diferencia que tuvo mucho que ver con el 4/17 en lanzamientos por parte de los isleños en el segundo periodo. El global al intermedio: 12/31, con el plus de seis pérdidas. Al final, clara derrota por 92-75.

Ejemplos más que de sobra que demuestran que ese flow que demanda Txus Vidorreta de los suyos será fundamental en lo que está por venir. En especial en menos de dos semanas con motivo de la Final Four de Badalona. Caer otra vez en esa pobreza ofensiva será, a buen seguro, sinónimo de fracaso en la cita a jugar en el Olimpic.