El CB Canarias se desinfla en el tramo final y cae en su visita al UCAM Murcia (86-80)

Cae tras un pobre final. Pese a comandar el marcador durante bastantes minutos, el CB Canarias no pudo firmar un partido redondo y lastrado por un pobre último cuarto, ha caído en su visita al UCAM Murcia (86-80), mucho más intenso tras el descanso y comandado por David DeJulius, que con 23 puntos y siete asistencias fue una pesadilla para el cuadro tinerfeño. Con esta derrota el equipo lagunero dice, con seis jornadas por delante, prácticamente adiós a sus opciones de luchar por ser cabeza de serie el término de la fase regular.

Los 23 puntos de Patty Mills, clave en el primer momento delicado del partido y también cuando el Murcia firmó un 13-1 en el tercer acto, no le bastaron a un Canarias donde Marce huertas estuvo más fallón de lo habitual, ya que pese a sus 14 puntos se dejó por el camino cinco pérdidas y hasta tres libres de manera consecutiva. Gio Shermadini, autor de 17 puntos para 19 de nota, tampoco fue suficiente, toda vez que no contó con el apoyo de Fran Guerra, que se quedó en solo dos tantos.

Despistes claros atrás en el arranque

Evidenció algunos despistes flagrantes defensivos en el arranque del partido un CB Canarias que delante lo fio prácticamente todo, aunque no con todo el acierto deseado, a las definiciones de Marcelinho Huertas (6-7). Y aunque con las primeras rotaciones dio la sensación de que el cuadro lagunero sacaba mayores réditos (9-13) tras robo y asistencia de Jaime Fernández, lo cierto es que el UCAM Murcia, por momentos, llevó el choque a donde quería.

Más intensos atrás, los locales espesaron los ataques aurinegros e hicieron daño en la transición para firmar un parcial de 10-2 que hizo tambalear al conjunto lagunero (19-15). Primera situación delicada, sobre todo por sensaciones, pero que apenas duró un suspiro entre el tiempo de Txus Vidorreta y porque entró en escena un sublime Patty Mills.

Patty Mills entra en trance con 14 puntos seguidos

El australiano erró su primer triple, pero luego embocó los cuatro siguientes intentos desde el 6,75 para comandar una producción de 14 puntos en un abrir y cerrar de ojos (11 de ellos en minuto y medio). De esta manera el CB Canarias llegaba a estar seis arriba (23-29). Alcanzó incluso el conjunto lagunero una máxima renta de siete (24-31, 11'), pero de nuevo algunas malas decisiones y la dificultad para frenar a DeJulius y Cacok llevaron el duelo a la igualdad (31-31).

Ya sin tantos vaivenes como en los instantes previos el partido se metió en un intercambio de anotación (y fallos), donde Fernández (arreglando un par de errores previos) y Gio Shermadini produjeron en los laguneros para equilibrar la explosión de un DeJulius que produjo ocho puntos casi seguidos (38-41, 18').

Gio Shermadini machaca la canasta del UCAM Murcia. / Agencia LOF

En ese toma y daca lo supo gestionar muy bien el Canarias, que con Shermadini haciéndose grande cerca del aro, volvió a pegar un pequeño arreón para el 38-43. Sufría el cuadro tinerfeño en la defensa de DeJulius (Fitipaldo y Sastre se alternaron como pudieron), si bien sus prestaciones globales atrás fueron notables en ese tramo. Suficiente (pese a las tres pérdidas cometidas en el segundo cuarto) para que, pese a desperdiciar algunas situaciones relativamente liberadas, llegaran los de Vidorreta al intermedio con una pequeña y a la vez merecida renta (41-45).

Bien atrás a la vuelta, pero delante...

La puesta en escena canarista a la vuelta de vestuarios fue sobresaliente (tres recuperaciones seguidas, con Scrubb sacando provecho de su inteligencia) aunque a los isleños les faltó dar continuidad en ataque a sus buenas prestaciones atrás. Con un triple de DeJulius y Fitipaldo en tres faltas, fue Huertas el que salió al rescate con cinco puntos seguidos (44-50). Pero de nuevo al Canarias le faltó ahí algo. Como contener a Martin a campo abierto y cerrar su rebote. De nuevo con el choque en más revoluciones de las convenientes para el equipo tinerfeño, y con Huertas incapaz de finalizar en positivo demasiadas acciones (incluidos dos libres seguidos) las tornas se invirtieron hasta el 57-51 en un parcial de 13-1 con un Forrest explotando al máximo esa agitación.

Fue de nuevo Mills el que cambió la preocupante tendencia. Esta vez con dos triples, un robo y una asistencia para colocar a su equipo de nuevo por delante (60-61, 29'). Con tres buenas acciones (triple, defensa y asistencia a Shermadini) Fernández comandó otro tímido intento canarista de acelerar (63-66, 32'). Pero como en episodios anteriores, el Canarias se metió de lleno en un socavón, esta vez enlazando cuatro errores en el tiro y tres pérdidas para un 7-0 que obligó a Vidorreta a frenarlo (70-66, 35').

Otro momento de éxtasis de David DeJulius

Con su rival en la cresta de la ola al CB Canarias le tocaba remar (70-68), pero le fue incapaz porque alargó su falta de acierto delante, y a la vez no pudo frenar la inspiración de DeJulius, autor de siete puntos seguidos para el 77-70. Para más inri el cuadro lagunero hizo agua bajo su aro y permitió varias segundas acciones casi seguidas para que el Murcia terminara de romper el duelo con el 82-73 a poco más de un minuto para el final. Pese a algunas acciones de Scrubb y un triple final de Mills (el séptimo de su cuenta particular), el Canarias vio como le era imposible profanar, de nuevo, la cancha de otro de los grandes.