El CB Canarias, a dar carrete a su inercia positiva ante el Murcia

«No tener ninguna semana loca nos va a venir bien». Estas palabras, pronunciadas el jueves por Tim Abromaitis se referían al calendario que le queda por delante al CB Canarias antes de la Final Four de la BCL. Solo dos partidos más antes del 7 de mayo. Sin apuros. Con un desgaste relativo y, por extensión, la posibilidad de no reservarse nada para seguir mirando hacia arriba en la Liga Endesa. Una ambición que ya el conjunto aurinegro dejó patente el pasado domingo. En su visita a un Real Madrid al que casi nadie había logrado domar pero que acabó rendido ante el temple y el buen hacer del cuadro lagunero.

Hoy ese estado de gracia de un conjunto canarista que parece desatado pasa otra reválida de máxima exigencia. Casi del nivel de las que ya superó en canchas como la del Barça, el Unicaja y el citado Real Madrid. Y es que el cuadro de Txus Vidorreta visita al UCAM Murcia, actual tercer clasificado y que está en números (20 triunfos en 27 jornadas) de superar incluso aquel equipo superlativo de hace dos cursos que acabó siendo subcampeón. Los de Sito Alonso enlazan seis victorias, acumulan 10 triunfos en sus doce últimos compromisos, y su balance como local es de 11-2, condición bajo la que no caen desde hace casi cuatro meses.

En el caso de dar un nuevo golpe encima de la mesa el CB Canarias no solo dejaría prácticamente encarrilada su presencia en el playoff, sino que además aumentaría sus opciones de pelear por ser cabeza de serie. Y es que de una manera o de otra el cuadro aurinegro saldría beneficiado de lo que ocurra mañana en el Baskonia-Barça (sus dos más antecesores en la tabla) y metería en la ecuación al propio Murcia, del que se situaría a dos triunfos, pero con el average ganado tras haber dado ya cumplida cuenta de los pimentoneros en el duelo de la primera vuelta (96-80).

De aquel partido han pasado ya más de seis meses, pero el UCAM mantiene muy vivo un peligro que ya hizo mucho daño en el duelo del Santiago Martín. Los 26 puntos del base fueron su primera gran exhibición ofensiva en la Liga Endesa. Ahora el de Detroit ha cogido velocidad de crucero y enlaza 13 partidos en dobles dígitos de anotación, los dos más recientes con una media de 26,5. Argumentos más que sólidos para marchar ahora mismo, con casi 17 tantos de media, como segundo máximo anotador de la competición. Se presume, pues, un bonito duelo con el Huertas más anotador de su carrera, y también con un Patty Mills que ya el domingo demostró que estar maniatado durante casi todo el encuentro no le impide aparecer en el momento estelar para acabar aportando 18 tantos.

La de esta tarde también será una complicada prueba para los interiores aurinegros. Guerra y Shermadini han demostrado pasar por un buen momento de forma para anotar y asistir, pero esta vez su aportación ganará en importancia en la faceta reboteadora. Se mide el CB Canarias al segundo equipo de la competición que más rechaces captura. Presencia que suele dar más realce a unos porcentajes en el tiro que no son nada malos en los de Sito Alonso, séptimos por ejemplo en triples. Como en Madrid , solo un partido sólido de cabo a rabo le abrirá al Canarias la puerta para otro triunfo de postín.

Una cancha con finales de infarto

Varias de las visitas del CB Canarias al Murcia se han saldado de forma victoriosa... y a la vez agónica. En la 18/19, por ejemplo, los aurinegros forzaron dos prórrogas para acabar venciendo 91-96. Ya en la 20/21 los laguneros remontaron 22 puntos y terminaron ganando con una canasta de Sasu Salin sobre la bocina (82-84). También in extremis fue el triple de David Kramer para hacer el 77-78 con el que los de Vidorreta ganaron el pasado curso.

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Como en sus partidos más recientes, el técnico canarista deberá hacer un descarte. El sacrificado habitual en los duelos más recientes ha sido Wes Van Beck.