El UCAM Murcia, próximo rival del CB Canarias, solo tira de sus nacionales para el 0,37% de los minutos totales

En una época en la que el jugador cupo, entre los clubes ACB, se cotiza a precio de oro, el UCAM Murcia se ha convertido en un prestidigitador de la norma. El cuadro pimentonero -rival este sábado del CB Canarias- viene retorciendo en estas últimas temporadas el concepto de jugador de formación y a la vez abriendo el abanico de la globalidad. Tanto que la presencia en sus filas de jugadores nacidos en España ha pasado a ser mucho menos de lo meramente testimonial.

Esa nula dependencia del producto local se traduce en que después de 27 jornadas de ACB, dentro del cuadro preparado por Sito Alonso los baloncestistas nacidos en España apenas suman en cancha poco más de 20 minutos (20:15''). El más prolífico, por definirlo de alguna manera, es Rubén López de la Torre, que llega a los 13:20'', frente a los 6:36'' del canterano Pablo Sevilla. El también murciano José Tomás García puede presumir, por ahora, de haber jugado los últimos 19 segundos del choque ante el Bilbao Basket.

Nada que no sea habitual en los últimos años

Esa especie de repulsa al jugador español se escenifica también en Dani García, inédito para Sito Alonso en algo más de una vuelta, y que tras recalar en el Hiopos Lleida ya suma 156 minutos de juego en apenas siete jornadas. Al CB Canarias, por ejemplo, le hizo 10 puntos y ocho asistencias. Esos 20:15'' de sus nacionales, sobre un total de 5.425 minutos sumados después de 27 jornadas, representan el 0,373% del total del tiempo posible en la pista.

Una cifra irrisoria incluso dentro de una tendencia que viene marcando el cuadro murciano en estas últimas temporadas. Y es que el actual 0,37% español de la 25/26 mejora -a peor- la proporción de 0,427 con la que el UCAM acabó la 23/24, gracias a los 38:46'' de Edu Durán, también protagonista único, en este particular ránking, durante la 19/20, en la que estuvo en cancha 18:26'' en una correspondencia del 0,414%.

Tomás Bellas evitó varios 'roscos'

Por medio, el citado Dani García (177 minutos en la 24/25) y especialmente Tomás Bellas han evitado un rosco en el minutaje nacional del UCAM Murcia. El base madrileño ya retirado fue el único español de las plantillas murcianas en la 22/23 y en la 21/22, superando por poco, en ambos casos, los 600 minutos al término de la campaña. Álex Urtasun (casi 315 minutos en la 18/19) y en mucha menor medida jugadores como el citado Edu Durán e Ismael Corraliza (6:48'') en la 20/21 añaden una pequeña cuota a esta lista.

Ante esta tendencia, al UCAM Murcia no le queda más remedio que tirar del producto extranjero, si bien muchos de los integrantes de su actual plantilla repiten este curso en el conjunto rojillo (incluso en más de una etapa) y además poseen experiencia previa en otros clubes de ACB. Así, entre Raiste, Sant Roos, Radebaugh, Falk, Cate, Diagne, Ennis y Nakic acumulaban, antes de arrancar la tempoada, un total de 1.112 encuentros dentro de la Liga Endesa.

Un total de 42 extranjeros en cuatro años

Pero en medio de este núcleo duro también han aparecido un sinfín de piezas de las más variadas nacionalidades. Por nacimiento o por adopción. David DeJulius, nacido en Detroit y con pasaporte eslovaco es un ejemplo de ello. Esa lista tan diversa hace que sean un total de 42 los jugadores no españoles que han pasado por las filas del UCAM Murcia desde la campaña 22/23. El último de ellos en sumarse a la nómina, Jaylen Hands, ex del Palencia y que ya debutó el pasado fin de semana ante el Andorra.

Un momento de tensión en el CB Canarias-UCAM Murcia. / Andrés Gutiérrez / t

Números en mano en lo que empleo de españoles se refiere, en nada se parece el UCAM Murcia al CB Canarias de los últimos tiempos. Sin llegar a ser el que más uso da a los jugadores nacidos en el país, Txus Vidorreta sí puede presumir de que sus nacionales cuentan con un notable protagonismo. Así, entre Jaime Fernández (482:24''), Joan Sastre (289:32''), Héctor Alderete (67:32''), Fran Guerra (443:56'') y los cuatro segundos de Lluís Costa antes de regresar a Granada, son 1.283:42'' los minutos de los españoles dentro del cuadro aurinegro 25/26. Dicho de otra manera, el 23,772% del total.

El registro canarista más alto en seis años

Sería, de mantenerse de aquí a final de temporada, el registro más alto en este sentido de los últimos seis ejercicios dentro del CB Canarias. El tope anterior data de la 19/20, cuando los laguneros tuvieron en Dani Díez (670 minutos) como el segundo jugador más usado de toda la plantilla. Que Santi Yusta y Álex López pasaran de los 325 minutos cada uno también ayudó a un guarismo total de 1743 minutos, el 32,32% del total.

Ahora, y después de la disputa de las 27 primeras jornadas de la fase regular, el equipo más prolífico en uso de españoles es el BAXI Manresa, que suma casi 1.797 minutos; el 33,12% del total. Muy cerca, el Valencia Basket con una proporción del 33,09%. Lo cierto es que, con esas filosofías opuestas, tanto al CB Canarias como al UCAM Murcia no les está yendo nada mal en las últimas ediciones de la Liga Endesa.