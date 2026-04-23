Tim Abromaitis, un veterano en el CB Canarias, a celebrar a lo grande sus 500 partidos

El lugar casi perfecto para celebrar un número redondo. Después de haber logrado a lo grande la clasificación para la Final Four de la BCL y vencer al Real Madrid, en una pista "donde nunca lo había hecho", Tim Abromaitis tiene la ocasión de ponerle la guinda al "buen momento" colectivo con "en los dos lados de la cancha" que viene mostrando el CB Canarias con motivo de su partido número 500 con un equipo de la ACB.

Suma hasta la fecha Tim Abromaitis 337 encuentros en la ACB (271 como aurinegro), más otros 13 en Copa del Rey y uno de la Supercopa de este pasado verano. En la BCL el contador del norteamericano sube hasta los 129 duelos -nadie tiene más que él-, dentro de una lista que completan tres compromisos de la Intercontinental y 16 de la Eurocup cuando militaba en el Unicaja.

Su décimo año en España

El ala pívot norteamericano cumple su décima campaña en España, de las que ocho han sido con el CB Canarias (es el aurinegro con más partidos en la ACB) y llegará, salvo imprevisto, a esta cifra redonda con motivo de la visita al UCAM Murcia de este sábado. Un compromiso "en una cancha muy complicada" pero que tanto Tim como todo el vestuario aurinegro quieren asaltar tirando de la solvencia que ya han "demostrado en muchas otras pistas difíciles y en situaciones adversas".

Abromaitis captura un rebote en el partido ante el Real Madrid. / Agencia LOF

Admite Abromaitis que el UCAM Murcia, instalado en la tercera plaza de la clasificación, "está haciendo una temporada increíble", por lo que el Canarias necesitará "luchar los 40 minutos" para "tratar de sorprender” a los de Sito Alonso. Un plantel, el pimentonero, que para el de Waterbury "tiene un poco de todo", empezando "por un De Julius, un base muy fuerte que controla muy bien el juego", sin olvidar "los tiradores que poseen en su juego interior" así como "un gran físico". Es por ello que a Abromaitis no le causa sorpresa el actual estatus liguero del UCAM, "una plantilla muy buena y muy bien entrenada".

Luchar por ser cabeza de serie

Con su presencia en el playoff relativamente encarrilada, ganar esta jornada en Murcia supondría para el CB Canarias mantener abierta la puerta de luchar por la cuarta plaza al final de la fase regular. Un reto que ni mucho menos obsesiona al vestuario canarista, pero que tampoco va a regalar tan fácilmente el cuadro lagunero. "No he mirado la clasificación tan profundamente como para saber cuántos partidos tenemos que ganar y cómo son los enfrentamientos, pero sí queremos estar entre los cuatro primeros", comenta Abromaitis, que a la vez deja claro el procedimiento para ello. "El focus para nosotros es ir partido a partido", dijo de forma tajante.

En este sentido no esconde el dorsal 21 aurinegro que ahora mismo "lo importante es la Final Four", una cita que hasta su celebración "va a estar ahí siempre, en la mente" del plantel isleño. Pero a la vez, sabe Abromaitis que el CB Canarias no debe desaprovechar esa cresta de la ola en la que se encuentra actualmente. "Ganar así al Galatasaray nos dio un plus confianza y darnos cuenta de que somos buenos y capaces de ganar así; nos nos vamos a relajar", afirmó el estadounidense.

Un calendario favorable

Ese ejercicio de saber separar las dos competiciones en las que sigue en liza requerirá de dos esfuerzos más (Murcia y Andorra) para el CB Canarias antes de que llegue la Final Four, toda vez que el choque frente al Joventut se ha pospuesto para el 20 de mayo. "Me gusta porque no tendremos ninguna semana de locura; y nosotros, como no somos tan jóvenes, seguro que lo vamos a aprovechar", concluyó Tim.