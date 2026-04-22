Nico Richotti, el privilegiado testigo de los dos únicos asaltos del CB Canarias en la cancha del Real Madrid

Más de 13 años han tenido que pasar para que el CB Canarias gane de nuevo a domicilio al Real Madrid. Una sensación que no vivía el canarismo desde marzo de 2013, cuando aquella plantilla todavía bisoña en la élite sorprendió con un triunfo a todas luces inesperado. Un privilegio doble en el que solo estuvieron presentes dos aurinegros: Aniano Cabrera, entonces director deportivo y ahora presidente; y Nico Richotti, jugador en la primera de las gestas y en la actualidad secretario técnico.

El inicio de un gran final de temporada

El actual máximo mandatario aurinegro se queda con que en aquella sorpresa tuvo mucho que ver «el partidazo de jugadores como Richy Guillén, Chagoyen, Jakim [Donaldson], Fotis [Lampropoulos]...», y también que la victoria en el Palacio significó el inicio del arreón final de lo que acabó siendo «una segunda vuelta espectacular» del CB Canarias. De hecho, el club lagunero venció en ocho de sus diez últimos duelos, quedándose (con un balance de 17-17) a un solo triunfo de meterse en la zona de playoff pese a su 0-6 inicial.

Pero de ambos solo el argentino sabe lo que vivir en primera línea «una de esas cosas que pasan todos los días», reconociendo que el 90-95 del Movistar Arena significó «una alegría enorme», toda vez que el cuadro lagunero ganó en «una cancha muy complicada y contra un rival top».

El factor sorpresa

Previamente en el ruedo y ahora tras la barrera, para Richotti las dos victorias del Canarias contra el Madrid a domicilio «tienen su parte especial», aunque quizá se decante por la primera de ambas. «Aquella le pilló un poco más por sorpresa a todo el mundo porque éramos un equipo recién ascendido y con mucha gente que estaba debutando en la en la ACB», comenta el de Bahía Blanca aobre un duelo que acabaría con el marcador de 83-96.

Richotti penetra a canasta ante la defensa de Suárez y Slaughter. / ACB Photo

Nada que ver, esa condición de imberbe de un plantel «sin miedo a nada», en relación a las tablas que atesora la plantilla del actual La Laguna Tenerife. «No hay comparación porque solo por nombre este equipo ya es mucho más reconocible, puesto que cuenta con jugadores de altísimo nivel y reconocidos a nivel internacional, e incluso con experiencia en la NBA», señala el secretario técnico canarista.

Solidez a domicilio con los grandes

Pero Richotti prefiere realizar un análisis más amplio y no ceñirse exclusivamente a «haber tumbado a un equipo que llevaba una temporada casi impecable como local, con solo una derrota en ACB y otra en Euroliga». «Ahora el mérito no es solo haber ganado en Madrid, sino también en otras canchas de los conjuntos de la parte alta de la tabla», comenta en referencia a los éxitos logrados en pistas como la del Barça y el Unicaja. «Una muestra de la solidez que está teniendo este equipo», añade.

Los jugadores del CB Canarias celebran su victoria de este curso en el Palau ante el Barça. / ACB Photo

Incidiendo en esa perspectiva hacia el pasado, Richotti admite que «cuando Blago [Sekulic] se lesionó en el calentamiento» de aquel 17 de marzo de 2013, el resto de la plantilla aurinegra quedó algo paralizada y con la sensación de que el Real Madrid les «iba a matar». «Pero el partido se fue dando bien poco a poco y nos adelantamos en el marcador, y aunque pensamos que tarde o temprano el Madrid se iba a poner y remontar, lo cierto es que no le dimos la oportunidad; llegamos al final con una diferencia relativamente holgada para poder manejarlo y no sufrir más de lo debido», rememora de aquel 83-96.

Fantasmas que casi aparecen

Un encuentro que, según Richotti, guarda ciertas similitudes con el de este pasado domingo... pero en base a los antecedentes. «Hace 13 años casi les ganamos en casa y lo perdimos en el último segundo», comenta Nico de un duelo en el que el Canarias vencía por 82-70 a poco más de dos minutos y medio de la conclusión, pero que se le acabó escapando por 86-88 tras varios errores propios y los triples de Carroll.

Precisamente por ese capítulo previo pasado y, sobre todo, por lo ocurrido en los dos duelos de este mismo curso (derrotas aurinegras por 72-71 y 70-71), no esconde Richotti que el tramo final del choque en el Movistar Arena se le hizo «interminable». «Parecía que los últimos dos minutos no acababan y que el partido se estaba haciendo larguísimo», apunta en relación a la resistencia de los blancos a darse por vencidos y que incluso despertó a viejos fantasmas «con los tres libres que tuvo Llull». «Por suerte luego Marce anotó una canasta y todo acabó siendo más sencillo», añadió el argentino.