El CB Canarias y sus obras maestras desde el tiro libre

Por si hubiera duda de la fiabilidad habitual del CB Canarias desde el 4,60, las prestaciones globales del conjunto aurinegro en este último mes de competición desde la línea han sido, sencillamente, de sombrero. Suman los de Txus Vidorreta, en sus ocho partidos más recientes, 160 aciertos sobre 182 intentos desde el tiro libre. O lo que es lo mismo, un 87,91% de efectividad, cifra estratosférica y muy por encima de los mejores registros de los otros equipos que destacan en esta faceta.

Un mes casi perfecto

La racha positiva en la que se encuentra inmerso el Canarias arrancó con motivo de la visita al Unicaja (15/17), mejorando incluso en el duelo frente al Zaragoza (14/15). Tras el 20/24 en el estreno de la serie de cuartos ante el Galatasaray, y el 24/28 de la visita a Lleida, los aurinegros rozaron otro pleno en Turquía (11/12).

A pesar de un discreto 27/35 contra el Girona (9/15 entre Huertas, Fitipaldo y Shermadini), La Laguna Tenerife ha vuelto a afinar su mirilla para bordarlo en sus dos compromisos más recientes: 21/21 en el encuentro que le dio el pase a la Final Four, y 28/30 en su asalto a lo grande al Movistar Arena.

Abromaitis lanza un libre en el encuentro frente al Real Madrid. / E. Cobos

Casi 30 partidos sin fallo alguno

El de hace una semana ha sido el octavo compromiso, dentro de la BCL, que el CB Canarias lo concluye sin mácula desde el 4,60. Además, ese 21/21 para tumbar al Galatasaray iguala la mejor marca, sin fallo, dentro de la historia de la competición, que desde cuatro años antes pertenecía al Treviso en un partido ante el Tofas Bursa.

En la Liga Endesa, por su parte, han sido ya 20 los compromisos en los que el plantel lagunero no ha fallado ni un solo tiro libre. Dos de ellos datan de este mismo curso: el 18/18 de la visita al Breogán, y el 12/12 del compromiso de la primera vuelta ante el Lleida. Son, de hecho, los dos mejores guarismos canaristas en esta faceta en la élite nacional, solo por detrás del 23/23 en la pista del Unicaja en la campaña 12/13.

El mejor en ACB y en BCL

Este perfeccionamiento reciente le ha permitido al CB Canarias consolidar su liderato en las dos principales competiciones en las que toma parte. Antes de la Final Four de la BCL, y después de 15 partidos disputados, el cuadro lagunero presenta un 83,96% de efectividad (246/293), casi cuatro puntos porcentuales más que el segundo en esta faceta, el Trieste (80,1%).

No se queda muy atrás La Laguna Tenerife en la ACB, donde también es líder (504/604), en este caso con un 83,44%, lo que le permite no solo rebasar al Real Madrid (segundo en la lista) en casi tres puntos (80,58%), y además opositar firmemente a establecer un nuevo tope en la historia de la liga, superando lo que el propio CB Canarias ya firmara en la liga regular de la 20/21: 83,28% (568/682).

Para dar aún más valor a las prestaciones de La Laguna Tenerife desde el 4,60, basta con comparar sus números con el de las otras principales competiciones continentales. En la Euroliga el Baskonia fue el mejor de la fase regular con un 81,5%, mientras que el Manresa fue el más certero de la Eurocup con solo un 79,6%.

Un liderato que le es familiar

Con el 18/23 que hizo en la Supercopa, y el 28/31 del duelo de cuartos en la Copa del Rey, el CB Canarias acumula ya esta campaña 796 aciertos sobre 951 intentos, para un 83,70% de efectividad. Así, mucho se le tendrían que torcer sus intentos desde el 4,60 a los aurinegros en este tramo final de curso para no volver a terminar el actual ejercicio como el mejor dentro de esta faceta. Ya lo fue en la ACB en cuatro de las últimas campañas, siendo segundo en la 23/24 y previamente en la 19/20; así como tercero en la 12/13. Ese virtual primer escalón del podio también le perteneció a los de Vidorreta, dentro de la BCL, tanto en la 23/24 como en la 20/21. Segundos fueron los isleños en la 17/18 y en la 16/17, mientras que en la 22/23 concluyeron terceros entre todos los participantes.

En esos números de matrícula de honor del CB Canarias, mucho tiene que ver la aportación de muchos de sus jugadores. Incluso la llegada de Patty Mills (el australiano lleva hasta la fecha 24/26) aumenta esa marcada fiabilidad de un equipo en el que por encima del resto sobresalen Marcelinho Huertas y Gio Shermadini.

Shermadini y Huertas, los máximos exponentes

El georgiano genera mucho volumen por la cantidad de faltas que recibe, pero también aporta acierto máximo en la mayoría de las ocasiones en las que va a la línea. Por ello, extraña su 1/4 de hace diez días frente al Girona. Prestaciones deficientes que el poste ha enmendado de manera majestuosa: sendos 10/10 en los dos siguientes choques contra Galatasaray y Real Madrid.

Con estos citados choques ya son ocho los partidos en los que Shermadini llega a los dos dígitos de aciertos desde el 4,60 sin cometer un solo error. Su tope, el 11/11 ante el Manresa en la 22/23. En sus 376 duelos compromisos en ACB Gio promedia un 83,9% de efectividad, cifra que crece hasta un 84,79% con la camiseta del CB Canarias.

Shermadini, en uno de los 10 libres que convirtió ante el Galatasaray. / Arturo Jiménez / t

Incluso más cuidados son los números de Marce Huertas, líder estadístico este curso en libres tanto en la ACB como en la BCL. En España el paulista lleva acumula un brillante 68/70, gracias en buena medida a su serie de 55 lanzamientos sin fallo. Ese 97,1% en la Liga Endesa (solo superado en el global de un curso por el 98,3% de la 19/20) va casi de la mano de sus guarismos en la Champions, donde el base acumula dos errores en 36 intentos (94,4%). Lo curioso en el torneo de la FIBA es que Huertas ha cometido este par de fallos a propósito. Y es que el 8/9 contra el Trapani, y el 7/8 frente al Granca se produjeron con malos tiros buscados para que el rival no pudiera forzar la prórroga.

El base, por encima del 90 por ciento

En sus 721 choques dentro de la ACB, Huertas promedia un 88,4% de puntería (1.275/1.443), cifras que aumentan con la camiseta del CB Canarias: 91,68% en estos siete ejercicios más recientes. En la BCL el brasileño también supera el 90%, ya que su 228/253 supone un 90,11% de efectividad.

Huertas lanza desde el 4,60 en el choque ante el Girona. / Arturo Jiménez / t

Y pese a no ir a la línea con la frecuencia que su principal socio dentro del equipo isleño, Huertas también ha firmado partidos con al menos una decena de libres sin fallo. Cinco en total. El último este curso frente al Burgos (10/10). Su tope, el 12/12 ante el Murcia. Aquel día en el que acabó anotando 43 puntos, Marce se quedó a un libre de igualar la mejor marca histórica del CB Canarias en la ACB: 13/13 de Germán González en la 88/89. Todos, eso sí, lejos del récord si se abre el abanico a la LEB Oro: 19/19 de Richi Guillén en 2010.

La de aquel día firmada por el pívot tinerfeño fue una obra de arte. Las que recientemente viene rubricando a nivel colectivo el cuadro canarista desde el 4,60, poco difieren de ello.