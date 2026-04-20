El CB Canarias cambia un mayor número de victorias por triunfos de más calidad

A estas alturas de la pasada temporada -y después de 27 encuentros disputados- el CB Canarias sumaba ya 21 victorias; hace tres cursos, en el 22/23, tenía su contador de éxitos en los 19; e incluso, allá por la campaña 20/21, los de Txus Vidorreta eran terceros en la tabla con un brillante guarismo de 22-5. Con estos números, el actual balance de 17-10 que presentan los isleños –que hasta hace apenas dos jornadas se encontraba al filo de caerse de los puestos de playoff- podría parecer incluso algo flojo para lo que ha venido acostumbrando el equipo tinerfeño.

Menos pero alegrías, pero con mayor valor

Pero nada más lejos de la realidad. Básicamente porque este La Laguna Tenerife ha cambiado en el presente ejercicio 25/26, una abrumadora cantidad por calidad. Aquella que le dan triunfos como el logrado el domingo en el Movistar Arena, una pista esquiva para el cuadro aurinegro en las 12 temporadas previas, y también casi inexpugnable para el resto de sus visitantes -tanto en la ACB como en la Euroliga-, hasta el punto de que de los 31 equipos que este curso habían pasado por ella, solo el Barça y el Panathinaikos salieron victoriosos.

Los jugadores del CB Canarias celebran su victoria ante el Real Madrid. / Agencia LOF

Acostumbrado a ser extremadamente regular ante los equipos de la zona media-baja de la tabla, generalmente al CB Canarias le costaba tener algo más de punch ante los gallitos de la competición liguera. En especial lejos del Santiago Martín, puesto que en el recinto de Los Majuelos el equipo canarista sí ha firmado, con cierta continuidad, varios sorpasos.

Más débil con los pequeños, pero...

Pero esta temporada todo parece haber variado. Los de Vidorreta fallan algo más contra los conjuntos terrenales (caso de los tropiezos recientes en las canchas de Burgos, Manresa y Lleida), pero están siendo algo más que una piedra en el zapato para los inquilinos de la parte alta. El Real Madrid es el último damnificado de ello.

La del Movistar Arena es la séptima victoria este curso a domicilio del Canarias. La tercera de postín tras las sumadas en el Palau Blaugrana frente al Barça y en el Martín Carpena contra el Unicaja. A ello añaden los aurinegros los triunfos en los Majuelos ante el citado cuadro cajista, y también ante el Murcia, el Baskonia y el Valencia. En total, siete éxitos, sobre 11 posibles, en los duelos que ha jugado hasta la fecha frente a los otros conjuntos que actualmente ocupan las otras siete plazas de playoff.

Victorias con grandes ventajas

Pero lejos de conformarse con haber salido airoso en todos estos choques contra los demás gallitos de la competición, en varios de ellos el CB Canarias ha mostrado una manifiesta superioridad en algunos de sus marcadores. Venció por 25 puntos en Málaga, por 18 al Valencia y por 16 en las visitas a la Isla del Unicaja y del Murcia. Al margen de dar cumplida cuenta del Madrid con una renta de cinco tantos, los laguneros doblegaron al Barça por siete y al Baskonia por cuatro.

Para valorar todavía más esas buenas prestaciones que presenta el CB Canarias frente a los otros contendientes a todo, habría que enfocarse en dos detalles estadísticos más. El primero, la hipotética liguilla entre esos ocho primeros de la Liga Endesa después de 27 jornadas.

Solo le supera el Madrid entre los de arriba

El actual 7-4 del Canarias (que ha caído ante Baskonia, Valencia, Real Madrid y Joventut), únicamente lo mejora su adversario de este pasado fin de semana, un cuadro blanco que suma siete triunfos y solo tres derrotas. De los otros seis equipos, solo el Valencia y el Murcia tendrían también (6-5 y 6-4 respectivamente) balance positivo.

Pero es que además, estas siete victorias que se pueden calificar de prestigio le dan la oportunidad al CB Canarias de firmar su mejor registro en los 13 cursos que suma en esta nueva andadura en la élite. Son el mismo número de triunfos que ya hizo en los cursos 22/23 y 20/21. Nunca han logrado los aurinegros acabar en positivo este virtual balance.

Tres partidos más ante rivales directos que invitan a soñar

Para ello, al CB Canarias le bastaría sumar al menos un resultado positivo más de los tres encuentros que todavía la restan ante conjuntos de una zona noble que parece complicado que sufra variaciones de inquilinos. Este sábado el cuadro lagunero visitará al UCAM Murcia, actual tercer clasificado, para recibir más tarde -y una vez supere la Final Four de la BCL-, al Barça y al Joventut.

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Quien sabe si elevar este particular contador le puede servir a La Laguna Tenerife para no solo certificar una nueva presencia en las eliminatorias por el título (serían las novenas sobre diez posibles), sino también para opositar fuertemente a una de las dos plazas de cabeza de serie en cuartos de final que todavía parecen no estar definidas.