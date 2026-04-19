Txus Vidorreta: «Hemos ejecutado muy bien el plan»

Satisfecho –y con motivos de sobra– compareció Txus Vidorreta después del triunfo de La Laguna Tenerife en la pista del Real Madrid con la sensación de haber firmado un partido muy completo. «Hemos hecho un gran partido», resumió de inicio el técnico aurinegro, que puso en valor la capacidad de su equipo para «dominar muchísimos minutos» al conjunto blanco.

El preparador bilbaíno puso el foco en el planteamiento táctico, determinante ayer para desarbolar a uno de los ataques más potentes del continente. La idea, «incidir en evitar recibir tiros de tres» de un rival con «una batería de tiradores extraordinarios». Para ello, apostó el Canarias por «reducir el juego de pick and roll al dos contra dos». Y luego, claro, había que llevarlo a la pista: «Los jugadores una vez más han ejecutado muy bien el plan».

Sin tanto tiro liberado como de costumbre, el conjunto aurinegro tuvo que rascar puntos desde el talento individual. Vidorreta destacó las «situaciones de pull up para Marce y para Patty Mills», ambos en una tarde sobresaliente, además de la conexión interior con Gio, «muy bien en el tiro libre». Un tridente que, en palabras del técnico canarista, permitió «dominar en el marcador a todo un Real Madrid».

También quiso poner el foco en el trabajo de todos; señaló la aportación de Jaime Fernández, Thomas Scrubb y Aaron Doornekamp, «los mejores –después del mentado trío– en el más-menos».

Cuestionado por la lectura que le deja el fin de semana después de los tropiezos de Unicaja y Bilbao Basket, Vidorreta reconoció estar «muy contento de cómo ha ido la jornada». Y, claro, eso abre la puerta a mirar más allá. Dejó caer el técnico aurinegro que ve a su equipo preparado para asomarse «un poquito más arriba», en referencia al quinto puesto que ocupa el Barça y que, tras su derrota en el Barris Nord, parece un poco más a tiro.

Un objetivo ambicioso, desde luego, pero sin perder el norte. Porque, como recordó el propio entrenador, el objetivo «sigue siendo estar en playoff». Con siete finales por delante, transmitió Txus Vidorreta que el equipo está «muy focus en la liga», sabiendo bien que rivales como el Bilbao Basket «vienen apretando todo el año».

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Eso sí, el momento invita a ilusionarse. El golpe encima de la mesa de ayer en Madrid se suma a otras victorias ligueras de calado esta temporada –Palau, Carpena y Valencia en casa–. «Los resultados invitan a ir con mucha ilusión al próximo partido», deslizó Vidorreta, ya con la mirada puesta en el duelo ante UCAM Murcia y, un poco más allá, en la Final Four de la BCL.