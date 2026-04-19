El CB Canarias, visita al Real Madrid más sólido en casa de los últimos 12 años

Sobre el papel no parece, la de este domingo, la empresa más factible para que el CB Canarias sume la que sería su séptima victoria a domicilio del presente ejercicio, donde ya suma otros diez resultados positivos como local. Por historia, pero especialmente por la solvencia que viene mostrando hasta la fecha el Real Madrid en sus encuentros en el Movistar Arena.

La de este domingo es la vigésima victoria liguera aurinegra al Real Madrid. De ellas, 18 se han saldado con derrota. Solo un resultado positivo, el del curso del regreso de los laguneros a la ACB. El 17 de marzo de 2013 el equipo entonces dirigido por Alejandro Martínez asaltó el feudo merengue, ganando 83-96 y superando incluso el hándicap que le supuso perder en el calentamiento a Blagota Sekulic.

Otra derrota en la Copa del Rey

Desde entonces, todas las demás visitas al Real Madrid se han saldado con derrota. Un total de 11 en la Liga Endesa –la del pasado curso resuelta por un 96-86–, a lo que hay que sumar otro tropiezo más dentro de las semifinales de la Copa del Rey de 2021. El balance global, y teniendo en consideración también la etapa anterior de los isleños en la élite, asciende a un contundente 19-1.

Una serie que, a tenor de las prestaciones que viene ofreciendo el cuadro de Sergio Scariolo en lo que va de curso. Sin un análisis detallado podría dar la sensación de que este Real Madrid no termina de carburar, pero esa impresión se produce por una parte de su particular realidad: las derrotas a domicilio en la Euroliga, donde los blancos solo han ganado seis de sus 19 partidos. Incluso como visitante en la ACB, sus números son casi inmejorables: 13-1.

Sergio Scariolo, en un partido con el Real Madrid. / ACB Photo

Pero es cuando actúa como local el momento en el que el club merengue realmente parece inexpugnable. Lo ha sido, por ejemplo, en la Euroliga, donde cerró la fase regular con una derrota (Panathinaikos el 3 de noviembre) en 19 partidos. Y mantiene esa tendencia en la ACB, con un único tropiezo (Barça el 3 de enero) en 12 compromisos.

Desde la 13/14 no lo mejoraba

En total, un balance ante su afición de 29-2 que ya habla por sí solo. Pero es que este 93,5% de efectividad es, ahora mismo, la mejor hoja de servicios del Real Madrid, como local, en los últimos 12 años. Superan los de Scariolo, por ejemplo, el 33-3 de la campaña 14/15.

Para dar con un balance aún más impoluto de los blancos hay que remontarse hasta la 13/14. Los pupilos de Pablo Laso vencieron en sus 15 compromisos de Euroliga, y solo cayeron en dos (Valencia y Barça) de 20 duelos ligueros. En ambas competiciones se tuvo que conformar con el subcampeonato.

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Los dos más certeros en tiros libres

En su intento de dar esquinazo a una serie que da miedo, el CB Canarias debe hacer valer, como mínimo, sus prestaciones en el tiro libre, donde es el mejor equipo de lo que va de temporada gracias a un sobresaliente 82,93% de acierto. Se miden los de Txus Vidorreta al segundo en este apartado, un Real Madrid que también supera el 80% de efectividad: 80,36%. Los blancos son además los segundos que más libres convierten, con más de 20,6 por duelo.