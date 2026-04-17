La paliza del Canarias al Galatasaray iguala un récord absoluto en la historia de la Champions

La palabra paliza no suele ser el término más elegante posible cuando se utiliza en clave deportiva, pero es también la más certera para referirse a lo ocurrido en el duelo definitivo de cuartos de final de la Basketball Champions League entre La Laguna Tenerife y el Galatasaray disputado el miércoles en el Santiago Martín. La diferencia en el tanteo entre aurinegros y turcos fue tal (99-59), que ha pasado la historia de la competición.

Para empezar, solo en una ocasión anterior un partido de cuartos de final de Champions se había resuelto con tanta distancia en el marcador, el +40 con el que concluyeron los insulares el enfrentamiento (aunque la distancia llegó a ser de 44 unidades) solo encuentra parangón en una cita disputada en la edición 22/23 del torneo continental. Esa vez fue el Hapoel Jerusalem quien se impuso al AEK por 91-51. El récord, antes en solitario para los israelíes, pasa a ser compartido.

Ante un rival de gran nivel

Fue Txus Vidorreta el que reseñó, en sus declaraciones pospartido, que el Galatasaray había sido "el mejor equipo" al que se había medido nunca La Laguna Tenerife en cuartos de final de la BCL. De ahí el enorme mérito de un triunfo memorable: para los registros absolutos de la Champions, la afición aurinegra y también para los estambulíes. Solo en dos ocasiones había cedido el Galatasaray por 20 puntos de diferencia (ante el Riesen Ludwisburg y el Rytas Vilnius), en sus peores jornadas en la BCL. La derrota en Los Majuelos pasa a ser la más holgada y dolorosa que han encajado los turcos en Champions.

Además, y aunque nunca en un escenario de tanto nivel y tampoco frente a rivales de tanta entidad, el +40 de La Laguna Tenerife se cuela también entre las victorias más holgadas de los insulares en sus diez años de trayectoria europea.

Repaso a los festivales aurinegros. / El Día

La lista de victorias holgadas

De 46 puntos fue la diferencia a favor (103-57) contra el Mornar Bar montenegrino en la 16/17, la primera campaña de la historia de la Champions en la que el cuadro aruinegro dejó su sello al conquistar el título. El 29-7 del primer cuarto fue un aviso de lo que estaba por venir. Los insulares arrasaron a su adversario impulsados, fundamentalmente, por el acierto de Carl English. El canadiense anotó esa tarde 22 puntos, 18 de ellos desde la línea de tres con un brillante 6/7.

Ya en la 17/18, hasta en dos ocasiones celebró el Canarias sendas holgadísimas victorias. También en la fase regular y esta vez con la Orlandina como desafortunada protagonista. La escuadra italiana cedió por 88-47 en el Santiago Martín y 59-106 en su pista. Las distancias fueron de 41 y 47 unidades, respectivamente, aunque en el segundo partido el cuadro insular llegó a ganar por 48 puntos. En la ida, hasta cinco jugadores aurinegros firmaron 11 o más puntos y siete superaron los diez créditos de valoración. En la vuelta, ocho superaron la decena en nota y Vasileiadis sumó 16 unidades.

Contra el Opava, una paliza de época

También por partida doble se destejaron alegrías holgadísimas en la 18/19, aunque esa vez ante rivales distintos. Del 84-52 contra el Hapoel Holon al 97-38 (+59) contra el Opava. Al equipo isrealí se le llegó a ir doblegando por 35 puntos (para el +32 definitivo), y al checo por la escandalosa cifra de 62. El Opava, que visitó la Isla en la penúltima jornada de la fase regular, no se jugaba nada y decidió, literalmente, tirar el partido. El resultado fue sonrojante para la escuadra dirigida por Petr Czudek, pero que se lo digan a Gillet. El interior belga anotó 20 puntos y alcanzó los 36 créditos de valoración.

El 'termómetro Shermadini'

De nuevo el Mornar Bar, ya en la 19/20, fue víctima del rodillo aurinegro. También ese curso el Riga. Contra los montenegrinos, un 91-61 con 22 puntos de Gio Shermadini y ante los letones el 92-59 en el que Sasu Salin destrozó los aros del Santiago Martín a base de triples: seis sobre ocho para 20 puntos en una tarde sobresaliente del finés desde el arco.

Aterrizado en Tenerife en verano de 2019, Shermadini no solo sobresalió en Riga en su primera campaña con el Canarias, sino que se convirtió con el tiempo en el termómetro perfecto de las palizas aurinegras. En todas las que se han producido desde entonces ha destacado el georgiano. Lo hizo en el festival anotador de la 20/21 ante el Sassari (115-85), cuando colaboró con 19 puntos valoró 36 en una cita en la que siete jugadores del 'roster' tinerfeñista anotaron más de diez tantos y también en la 22/23, cuando los de Vidorreta arrollaron al Bnei Herzliya por 57-95. Gio aportó esa tarde 16 puntos, Abromaitis 15 y Sasu Salin 18.

Contra el Galatasaray, hasta el +44

Contra el Galatasaray, al margen del mérito extra ya acreditado de vencer por paliza a un rival de alto nivel en una instancia en la que solo participaron los ocho mejores equipos de esta edición de la BCL, destacó el acelerón que dio el Canarias tras un inicio ajustado (14-14). El equipo de Vidorreta, que aprovechó para repartir minutos en la recta final del choque en medio de la fiesta aurinegra, llegó a ir ganando de 44 puntos a falta de cinco minutos para el final.

Gio, MVP de los cuartos de final

Shermadini, protagonista y uno de los principales artífices de varias de las victorias con mayor diferencia de puntos de La Laguna Tenerife en la Basketball Champions League, cuajó el miércoles contra el Galatasaray una actuación inmensa que le ha valido el galardón de MVP de los cuartos de final.

El georgiano, que fue de menos a más, sumó 20 puntos y alcanzó los 35 créditos de valoración. Gio capturó 14 rebotes, diez de ellos en defensa y repartió tres asistencias. Con él en pista, el tanteo fue de +38 para el Canarias. Solo falló una canasta de dos de las seis que intentó e hizo pleno en tiros libres: diez sobre diez. Y todo eso en solo 19 minutos sobre la pista. Es imposible hacer más en menos tiempo.

Shermadini, dominante en la zona durante toda la serie, ya había anotado 14 puntos en el primero de los tres partidos y 12 en el segundo. El miércoles, aunque en segundo plano visto el descomunal recital de su compañero, debe ser reseñada también la actuación de Fran Guerra (10 puntos, 4 asistencias y 18 de eficiencia) y Jaime Fernández (19 tantos y 18 de nota).

Cambios en el calendario

La clasificación de La Laguna Tenerife para la Final Four de Badalona 2026 de la Basketball Champions League trastocará el calendario aurinegro en un apretado mes de mayo para los insulares, que disputarán hasta ocho partidos: seis de Liga Endesa y dos de Champions: las semifinales ante el Rytas Vilnius y un segundo choque. Bien la final, bien el indeseado duelo en el que se repartan el tercer y el cuarto puesto de la edición.

Pues bien, el calendario se aclaró este viernes para la entidad canarista, toda vez que fueron fijados el horario de la semifinal y el nuevo emplazamiento del duelo liguero ante el Joventut Badalona, que coincidía inicialmente con el fin de semana de la Final Four.

Primer turno en semifinales

En el apartado continental, La Laguna Tenerife se medirá al equipo letón en el primer turno de la jornada del jueves 7 de mayo. Esto es, a partir de las 17:00 de la tarde, mientras que la segunda semifinal entre Unicaja de Málaga y AEK arrancará a las 20:00.

En Liga Endesa también hay novedades. El partido del Santiago Martín entre el Canarias y el Joventut Badalona correspondiente a la Jornada 30 se aplaza al miércoles 20 de mayo. De esta manera, queda desechada definitivamente la opción de que el partido contra el Joventut (eliminado en cuartos de final de la Champions por el AEK) se jugase por adelantado. El Canarias, por contra, verá su exigente calendario liguero de mayo aún más apretado.

Tras la Final Four de Badalona, la escuadra insular cerrará la fase regular de la Liga Endesa midiéndose, por este orden, a Dreamland Gran Canaria (derbi en el Arena), Barça, Joventut, Granada y Bilbao Basket.