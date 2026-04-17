Shermadini y Guerra rompen un récord particular tras siete años juntos en el CB Canarias

En medio del festín que se dio el miércoles el CB Canarias para sellar su pasaporte para una nueva Final Four, y al margen de las superlativas prestaciones colectivas, en especial en defensa –dejando a su rival en 59 puntos–, se dio una situación poco común en estos últimos años dentro del plantel de Txus Vidorreta: buenos números, a la limón, de Gio Shermadini y Fran Guerra.

Los jugadores del Canarias, con Shermadini y Guerra en el centro, celebran su pase a la Final Four / Arturo Jiménez / t

La historia más reciente del cuadro lagunero venía dejando, como si de una norma no escrita se tratara, una especie de prestaciones opuestas de sus dos interiores. Así, cuando han coincidido, si Shermadini sobresalía, los guarismos de Guerra eran bastante discretos. Y viceversa. Ante el Galatasaray, esta ley, instaurada desde la 19/20, saltó por los aires.

30 puntos directos y otros 20 en asistencias

Entre los dos postes canaristas se fueron hasta los 30 puntos, con 10/11 en tiros de dos y 10/10 en libres, a lo que añadieron, entre otras facetas, 18 rebotes y siete asistencias. La estadística también le puso dos tapones a Guerra, aunque se olvidó de otro de Shermadini justo antes del descanso. En total, y en solo 37 minutos entre ambos, 53 créditos de los 128 con los que acabó todo el equipo tinerfeño.

Pero es que además los pases de canasta de Guerra y Gio tuvieron una correspondencia casi máxima por parte de sus compañeros. Las cuatro asistencias del grancanario se tradujeron en 12 puntos: triples de Sastre, Fernández y Abromaitis, que también firmó un 2+1. El georgiano, por su parte, ayudó a ocho tantos más: sendas canastas de tres de Fitipaldo y Doornekamp, y mate de Giedraitis. Con todo, 50 de los 99 puntos del CB Canarias ante los turcos salieron, directa o indirectamente, de las manos de los dos interiores.

La anterior marca, de la 21/22

En estos siete años el mejor registro conjunto entre Shermadini y Guerra databa de la 20/21, en un duelo de ACB contra el Manresa. El primero se fue a 37 de nota y el poste isleño sumó otros 15, en total, 52. Este tope dentro de la Champions se había fijado también en la 20/21, pero en este caso con unas cifras algo más bajas. Así, tanto contra el Bakken Bears como frente al Dinamo Sassari (dirigido en ese momento por Gianmarco Pozzecco) la dupla de centers aurinegros llegaron a 47 de valoración: 34+13 y 26+21 respectivamente.

Fran Guerra machaca la canasta en el partido del miércoles. / Arturo Jiménez / t

Sin desmerecer la aportación de Guerra, el líder canarista en ese pase definitivo a la Final Four fue realmente Gio Shermadini. Con un solo error en el tiro (5/6), el de Mtskheta embocó sus diez intentos desde el 4,60. Se desquitaba así de su 1/4 frente al Girona apenas unos días atrás, y terminaba de rubricar una serie redonda contra los otomanos: 18/18 en libres. Pero es que ese partido del miércoles también confirmó otras dos tendencias de Shermadini. Una, contra los conjuntos turcos, y la otra, la concerniente a sus prestaciones en las eliminatorias de más de un partido –básicamente los cuartos de final– dentro de la BCL.

Gio nunca falla en los cuartos de final

Acaba Gio su cruce frente al Galatasaray con 15,3 puntos y 7,3 rebotes para 21,6 de valoración media. Todo en menos de 21 minutos y medio por duelo. Ya el pasado curso su hoja de servicio en los dos choques ante el Derthona –que le dieron al Canarias el pase a la Final Four– fue aún mejor: 21 puntos (17/20 en tiros de dos), siete rebotes, una asistencia, un robo y un tapón para 27 de nota.

Shermadini realiza un gancho. / Arturo Jiménez / t

El Tofas en la 23/24 y en la 21/22 también sufrió sendas buenas actuaciones del georgiano en la ronda de cuartos, pero si hay otro conjunto otomano que tampoco tiene bien considerado a Gio es el Karsiyaka. Shermadini promedió ante ellos 13,3 puntos y 8,3 rebotes para 21 de nota en el play-in de la 21/22, la temporada que acabó con el segundo entorchado europeo para los isleños. Pero es que dos años después, en la 23/24, el dorsal 19 aurinegro firmó su mejor choque en BCL: 37 de nota gracias a sus 25 tantos, nueve rebotes y cinco asistencias.

El primero en hacer un 20+10 en tan poco tiempo

Este pasado miércoles, en su segundo mejor registro de valoración entre sus 109 encuentros en la BCL, Shermadini instauró un nuevo hito: el primer jugador de la competición que se va por encima de los 20 puntos y 10 rebotes en menos de 20 minutos en la cancha.