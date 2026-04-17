Aniano Cabrera: «La atmósfera hizo que todo saliera adelante más fácil»

Aún ayer Aniano Cabrera, presidente del CB Canarias, no podía ocultar lo «contentísimo» que le había dejado el triunfo de su equipo. Básicamente por su pase al playoff, pero también por «el ambiente que había en el Santiago Martín». «La atmósfera que se generó los días previos y justo antes del partido hizo que todo se sacara adelante de manera más positiva de lo que esperábamos. Confiábamos en la victoria, pero no de una manera tan aplastante. Seríamos un poco falsos si decimos lo contrario», reconoció el máximo dirigente del club lagunero.

Para Cabrera, y pese a no llegar al lleno absoluto, es de valorar lo que se vivió en un partido «entre semana y con Champions de fútbol». «La atmósfera que crearon las peñas, encabezadas por la Grada de Animación, desde el minuto uno, con todos metidos, hacía tiempo que no lo veíamos», expresa el presidente canarista, que no se conforma con haber vivido un mero sueño. «Es un ambiente que demandamos mantener durante todo lo que resta de temporada, porque aún quedan partidos muy importante por delante, sobre todo para optar a esa plaza de playoff», comentó ante la posibilidad de que el Santiago Martín pudiera albergar, al menos cinco o seis choques más en lo que resta de curso.

Los componentes de la Grada de Animación, durante el choque ante el Galatasaray. / Arturo Jiménez / t

Aliviado solo cuando se pusieron 30 arriba

Cuestionado sobre cuándo respiró aliviado y vio la Final Four en el bolsillo, Aniano admitió que cuando el Canarias se colocó «30 arriba». «Con veintipico siempre puede haber una reacción rival y un bloqueo tuyo que te lleve a cometer errores. Pero lo cierto es que fuimos ganando todos los cuartos y además enseguida, tras el descanso, nos pusimos 25 arriba», recordó.

Se plantará el Canarias en la Final Four, y después de «ir superando todas las etapas del calendario», con motivos para ser optimistas. «El año pasado llegamos inmaculados con 14 victorias y ninguna derrota. Esta vez hemos sufrido varias derrotas, pero creo que llegamos en mejores condiciones y, sobre todo, con jugadores que la temporada pasada no estuvieron y ahora parece que sí estarán», comentó en referencia por ejemplo a Joan Sastre y Fran Guerra.

Respeto máximo hacia el Rytas

Sobre su rival de semifinales, el Rytas lituano, Cabrera tiene claro que «hay que respetarlo», básicamente porque «cuando un equipo llega a la Final Four es por méritos propios». Advierte Cabrera que los de Vilna «van un poco como la Cenicienta, ya que nadie los pone en la quiniela como favoritos». «Pero hay que respetarlos porque tienen un buen grupo, y más aún a partido único», insistió, sin olvidar varios hándicaps añadidos.

Uno de estos factores a sortear que puede haber más de 2.000 lituanos en el Olimpic, y que jugar las semifinales el jueves puede condicionar el desplazamiento de los seguidores canaristas. «Si tomamos como referencia las citas de Bilbao y Málaga, podremos estar entre 300 y 400 personas», comentó Aniano. «Todo el que haga un esfuerzo, es para estar satisfecho, porque viajar desde la Isla es complicado», concluyó.