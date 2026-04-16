Vidorreta: «La ejecución del plan fue perfecta»

Txus Vidorreta reconoció que el plan diseñado para intentar derrotar al Galatasaray en el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, fue ejecutado «a la perfección» por sus jugadores. El resultado lo dice todo, un 99-59 que conduce a La Laguna Tenerife a la Final Four que tendrá lugar en Badalona.

«Llevamos el partido muy bien desde el principio», comenzó el técnico. «Hicimos un buen plan y los jugadores lo ejecutaron a la perfección», continuó para poner la máxima nota al desempeño defensivo y calificar como «muy bueno» el trabajo de ataque. «Así se explica que hayamos ganado con una diferencia tan grande ante un equipazo como el Galatasaray, y es una diferencia que empezó a ser importante en el descanso, que es algo que tiene un mérito enorme porque nos enfrentamos al mejor rival que, seguramente, hemos tenido nunca en una eliminatoria previa», afirmó refiriéndose a los cruces disputados por el Canarias antes de una Final Four.

Txus tenía motivos suficientes para sentirse «más que satisfecho» por haber llevado al equipo a vencer «con esta autoridad».

En esa línea, opinó que La Laguna Tenerife mantuvo un buen «tono defensivo» a lo largo de toda la serie, principalmente en el partido definitivo, para el que el cuadro técnico planteó algunos ajustes que funcionaron de principio a fin. «Cambiamos algunos aspectos, sobre todo nuestra agresividad», destacó antes de poner algún ejemplo individual. «Ver a Patty Mills defender así fue un lujo, y lo nombro a él porque es una estrella, pero se involucraron todos», remarcó el entrenador.

Comparando el encuentro de ayer con los dos anteriores, apuntó que donde realmente mejoró el conjunto aurinegro fue «en ataque», entre otras cosas porque buscó la canasta contraria «con mucha energía en la pintura». En esa faceta, tanto Fran Guerra como Gio Shermadini compitieron «con mucha confianza». Para Vidorreta, esa fue la gran diferencia.

«El equipo ganó con autoridad sin que, por ejemplo, Marce hiciera su mejor actuación, pero Jaime, Joan y Gio sí completaron un partidazo. Y a nivel ofensivo, el partidazo fue de todos. Es algo que nos hace crecer», advirtió Vidorreta sobre un Canarias que cometió «pocos errores» y que tiró de «experiencia» para imponerse. Y ahora, otra semifinal. «Estamos en año par, a ver si jugamos la final como en otros», cerró Txus.