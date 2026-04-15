El decisivo partido La Laguna Tenerife - Galatasaray de hoy se podrá ver gratis en toda España: horario y canal para seguir el encuentro de la BCL

La Laguna Tenerife está a un paso de hacer historia. El equipo dirigido por Txus Vidorreta disputa esta noche el tercer y definitivo partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League, en el que se jugará el billete para la Final Four de Badalona. Enfrente estará un Galatasaray que también sueña con meterse entre los cuatro mejores del torneo. Este apasionante duelo se podrá ver gratis sin pagar nada a través de estas plataformas.

Tras imponerse en el primer encuentro por un punto (84-83) y caer en el segundo por dos (64-62), el CB Canarias buscará ahora dar el golpe definitivo ante el conjunto turco. Si supera esta eliminatoria, el equipo lagunero accederá a una Final Four que se celebrará en territorio español, un aliciente extra para un equipo que aspira a estar por quinto año consecutivo entre los cuatro mejores de la BCL. El primer campeón de la Basketball Champions League quiere volver a reinar en la décima edición del torneo, después de levantar también el título en 2022.

Para conseguirlo, tendrá delante a un rival de máxima exigencia y a una gran piedra de toque como es el Galatasaray, que ya ha demostrado en los dos partidos anteriores que puede llevar al límite al conjunto aurinegro. Por eso, La Laguna Tenerife confía en el empuje de su afición para convertir al Fernando Martín en una auténtica caldera y que empuje al CB Canarias a dar el último paso hacia una nueva cita con la historia.

¿A qué hora juega La Laguna Tenerife?

El partido La Laguna Tenerife - Galatasaray correspondiente al tercer partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League se jugará el miércoles 15 de abril, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el pabellón Santiago Martín (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife).

Así puedes ver gratis el partido La Laguna Tenerife - Galatasaray

El próximo enfrentamiento entre el CB Canarias y el Galatasaray podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de Teledeporte y RTVE Play, la plataforma de streaming de la televisión pública.

Además, los aficionados claretianos tendrán disponible el duelo en Courtside 1891, la plataforma de streaming de la FIBA que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España. Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora de este encuentro, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Canarias tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.