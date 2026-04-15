Basketball Champions League
La Final Four bien vale para el CB Canarias un nuevo amago de infarto
En un choque sin red, a La Laguna Tenerife no le importaría seguir abonado a los desenlaces apretados para vencer al Galatasaray y meterse en la cita de Badalona, donde se decidirá el título
Metido ya de lleno en un desenlace frenético tras otro, poco o nada la importaría al CB Canarias vivir este miércoles (20:00, Santiago Martín) un nuevo epílogo de infarto con tal de lograr su clasificación para la Final Four de la Basketball Champions League. Una resolución, más o menos apretada, en la que el cuadro aurinegro está obligado a doblegar al Galatasaray para hacer realidad uno de sus grandes propósitos de ese curso 25/26: meterse en la lucha por el título del torneo continental que ya ha ganado en dos ocasiones.
La experiencia de los finales apretados
En el que es el partido más importante de la temporada –de los 43 que acumulará al cierre de estos cuartos de final– La Laguna Tenerife debe hacer valer más su costumbre a moverse sobre el alambre que ser presa de los fantasmas por no cerrar algunos de sus choques –incluido el que abrió esta eliminatoria– en los que no le ha servido acumular diferencias cercanas a la veintena con menos de un acto por jugarse. En sus cuatro encuentros de abril los de Txus Vidorreta han vivido siempre un cara o cruz, escenario que se extiende a 13 duelos de sus 18 más recientes. Ese callo –ya de por sí presente gracias a la veteranía de gran parte de la plantilla– debe pesar hoy más que nunca.
Tras dos encuentros resueltos por detalles ínfimos, debe agarrarse La Laguna Tenerife a algunos aspectos claves. Entre ellos, la solvencia que viene mostrando como local –y en muchos de esos partidos con buena parte de su actual bloque– en este tipo de encuentros definitivos, donde se mantiene invicto desde que sucumbiera ante el Murcia en marzo de 2018. Pero más allá del dato histórico, es perentorio para la escuadra isleña mejorar la catastrófica hoja de servicios que dejó en Estambul desde el triple: cinco aciertos tras 24 intentos.
Al margen de moverse en porcentajes que ronden el 40 por ciento de efectividad desde el arco (lo que significarían 10 triples en esos 24 tiros), el CB Canarias también debe estar en sus guarismos habituales en pérdidas, aquellos que le convierten en el equipo que menos regala de toda la BCL (10,1 por duelo), aunque con solo un pequeño margen respecto al propio Galatasaray (10,6).
Atar en corto a James Palmer
Centrar el foco en minimizar la producción en exclusiva de alguno de los puestos del club turco parece una decisión arriesgada. Tanto McCollum como Robinson se han alternado para producir en la dirección (17 puntos el primer en el debut de la serie, y 10 el segundo en el choque de la pasada semana); al igual que Gillespie como Yasar cerca del aro. John Meeks, con 6/8 en triples entre los dos duelos previos, es otro factor a tener en cuenta en el cuatro.
Pero lo que sí resulta casi innegociable es la labor de tratar de acogotar a James Palmer, función en la que Scrubb y Sastre deberán vaciarse. Salvo esa fulgurante aparición final en el choque del Santiago Martín, la producción anotadora del norteamericano no ha sido descollante. Sin embargo, su aportación en otras facetas ha resultado desequilibrante: siete rebotes y 5,5 asistencias (muchas de ellas para sendos triples) de media.
Ahí, y en rescatar las mejores versiones de jugadores como Marce Huertas y Patty Mills puede estar medio pasaporte para la Final Four de Badalona.
No se esperan novedades en los descartes
Por lo visto en los dos choques previos, toda apunta a que de nuevo los descartes de Txus Vidorreta serán Wes Van Beck y Rokas Giedraitis. Pese a su gran actuación en el duelo del sábado ante el Girona el lituano apunta a sacrificado dado que la presencia de Thomas Scrubb encaja más en la necesidad de frenar a James Palmer.
En el Galatasaray, por su parte, todo apunta a la reaparición del pívot Fred Gillespie, baja por un problema muscular en el segundo choque del cruce. Eso descartaría a Boogie Ellis. La otra gran incógnita es si Gianmarco Pozzecco apura con la vuelta a las canchas de Will Cummings, que ya viene trabajando con normalidad.
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