El CB Canarias se hace grande, tumba al Galatasaray (99-59) y estará en una nueva Final Four

Clasificado a lo grande para otra Final Four. Por lo contundente de su victoria y porque estuvo liderado por sus pívots. El CB Canarias ha saldado de manera majestuosa su clasificacion para la cita de Badalona tras derrotar (99-59) en un partido casi perfecto en el que los de Txus Vidorreta pasaron por encima de un Galatasaray que por momentos fue un juguete en manos del equipo lagunero.

Tras la igualdad inicial (14-14), el cuadro aurinegro puso velocidad de crucero gracias a una enorme fiabilidad ofensiva interior, donde Fran Guerra y, sobre todo Gio Shermadini resultaron una pesadilla para los turcos. El grancanario firmó 1o tantos, cuatro rechaces y otras tantas asistencias, pero quien realmente resultó diferencial fue el georgiano, autor de 20 puntos y 14 rebotes para 35 de nota en menos de 19 minutos sobre la cancha.

Sastre, recuperado para la causa

Pero es que al margen de la aportaciones de sus postes, el Canarias mostró un esquisito trato del balón (llevaba dos pérdidas en 28 minutos), regresó a su producción anotadora desde el arco (14 triples) y terminó de recuperar para la causa a jugadores como Joan Sastre, que firmó una soberbia defensa ante Palmer y además añadió a su cuenta 13 puntos.

El festival perfecto para certificar la clasificación y darle un alegrón a su afición en el último partido de la BCL este curso en el Santiago Martín.

Dos conexiones demoledoras

Tras un intercambio inicial (4-4) al Canarias pareció costarle, entre la presión de Gillespie en lo alto de la zona, y los errores de Fitipaldo desde el arco, atacar con cierta fluidez (4-6). Una espesura que hizo desaparecer la conexión de Guerra con Tim Abromaitis para que el norteamericano convirtiera seis puntos casi en un abrir y cerrar de ojos (14-8).

Pero entre que el Galatasaray pudo correr, el Canarias no hizo un uso inteligente de las faltas y la actividad interior de Gillespie, el encuentro volvió a sus orígenes (14-14). En medio de la citada igualdad entró en escena ese paso al frente global demandado por Vidorreta en la previa. Así, al triple de Mills le dio continuidad una nueva pareja de baile, la formada por Jaime Fernández y Gio Shermadini.

Fran Guerra machaca el aro del Galatasaray. / Arturo Jiménez / t

Tanto el madrileño como el georgiano fueron sólidos atrás (con el pívot siendo inexpugnable en el rebote), y estuvieron especialmente certeros delante. Entre asistencias, bloqueos, triples y finalizaciones, entre ambos se dispararon a 13 puntos para que el Canarias pusiera tierra de por medio hasta el 28-16 con el que finalizó un primer acto en el que poco o nada hubo que reprocharle a los aurinegros.

Aguanta la acometida visitante

Ese estado de gracia lo ampliaron el base (dos libres y tercer triple) y el pívot (rebote y asistencia para el mate de Giedraitis) en el arranque del segundo acto, colocando a los laguneros con un tope de 16 (35-19).

Y pese a que el Galatasaray agitó el árbol insistiendo varias veces en el rebote ofensivo (sumó 11 en los dos primeros actos), volviendo a correr y metiendo en dos faltas a Giedraitis, Abromaitis y Doornekamp (35-24), el Canarias aguantó el arreón recurriendo esta vez a la solvencia en las finalizaciones de Guerra y a una penetración de Sastre (41-26).

Los pívots aurinegros, imparables

Sin la necesidad de elevar sus prestaciones en el triple hasta cotas superlativas (5/13 al descanso) el cuadro tinerfeño no solo había conseguido devolver la eliminatoria al escenario del primer partido, sino que además logró hacer aún más patente su superioridad. Esta vez valiéndose de una puesta en escena espectacular de sus grandes, rematada con un mate de Shermadini llegando desde atrás (46-28).

El georgiano ya sumaba un doble-doble (11 puntos y 10 rebotes para 21 de valoración) en poco más de 11 minutos, mientras que Guerra estaba en ocho puntos, cuatro rechaces y dos asistencias. Factores diferenciales ante un Galatasaray que pese a sus múltiples segundas opciones (siete puntos tras rebote) no estaba encontrado a sus hombres claves (cinco puntos entre Palmer y McCollum con 2/11 en tiros de campo) ni dando con la tecla para siquiera incomodar a los aurinegros.

De nuevo Shermadini

Por si no se hubiera visto ya suficientemente rebasado, cuatro libres errados nada más arrancar el tercer acto y un par e apariciones más de Shermadini terminaron de hacer descrrilar a un Galatasaray ante un Canarias de sombrero y que gracias a un parcial arrastrado de 18-4 para situarse por encima de la veintena (52-30).

En menos de tres minutos el cuadro isleño había terminado de noquear a un rival al que y trataba como un mero sparring. Y es que lejos de reeditar pretéritas y manifiestas conexiones, los de Txus Vidorreta apretaron aún más el acelerador, gustándose en varias acciones y llegando al +30 tras los triples de Giedriatis y Fernández (68-38).

Solo dos pérdidas en 28 minutos

Los casi 70 puntos convertidos, y haber dejado a su rival por debajo de los 40 tras 28 minutos de partido podían estar llevándose casi todos los focos, pero lo cierto es que en esa espectacular diferencia del cuadro aurinegra también tuvo mucho que ver el mimo con el que sus jugadores trataron el balón: únicamente dos pérdidas. Números de museo.

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Por si no tuviera ya suficiente, y tras un amago de reacción de los turcos (70-48), las seis primeras producciones canaristas del cuarto periodo fueron de tres en tres para el 90-50. Diferencia que aún así no fue la mayor, techo que se alcanzaría con el 96-52 antes de un epílogo en el que lo único que se le resistió al Canarias fue llegar a la centena. Billete en mayúsculas para la Final Four en una versión que hace de los tinerfeños un claro candidato a todo.