Txus Vidorreta apela a la aportación al completo del CB Canarias para meterse en la Final Four: "El factor diferencial tiene que ser todo el equipo"

Llegar a la Final Four por medio del colectivo. Txus Vidorreta ha defendido la aportación global como el argumento más sólido para que el CB Canarias intente tumbar este miércoles al Galatasaray y meterse así en la lucha por el título de la BCL. "El factor diferencial tiene que ser todo el equipo", explica el técnico bilbaíno.

Unas prestaciones que pasan, principalmente, por reeditar "los 75 buenos minutos defensivos de los dos primeros partidos" del cruce, y también "mejorar el nivel ofensivo", muy encima de "los 40 puntos anotados en los 30 primeros minutos" en el duelo del pasado miércoles en Estambul. "Nuestro ataque fue muy malo, el peor de la temporada, dejándonos canastas fáciles y tiros cómodos", añadió al respecto

Marcelinho Huertas, en el segundo partido de la eliminatoria. / BCL

Pasos al frente en lo individual

Para ello, sabe Vidorreta que necesita pasos al frente en el plano individual. "Queremos al Patty del final del partido, el que anotó tiros difíciles importantes", dijo en relación a todos los fallos previos del australiano. "Necesitamos también recuperar al mejor Marce", que en el Sinan Erdem hizo un 2/9 en lanzamientos de campo", explicitó el técnico, antes de hablar, igualmente, de la necesidad de que "Jaime no se limite a a una pequeña racha en el segundo cuarto".

También habló el responsable canarista de la aportación de sus "hombres grandes" y la necesidad de “anotar las situaciones con ventaja franca en pintura". Además, Vidorreta ve básico "estar más acertados en esos tiros de tres puntos sin puntear", faceta en la que el CB Canarias acabó hace una semana con un pobre 5/24. Todo para tratar de “ser el Canarias de todo el año”. “El que anota con cierta continuidad y no el que está en poco más de un punto por minuto al final del tercer cuarto”, añadió el entrenador del club aurinegro en busca de unos guarismos más reconocibles.

Que sirva de aprendizaje

Y para acercarse a esos 84 puntos que le sirvieron para ganar en el choque inicial de la eliminatoria, Vidorreta espera que lo vivido en Estambul le sirviera de aprendizaje a los suyos. "Haber conseguido situaciones óptimas para anotar y fallar, te genera menos ansiedad que si no hubiéramos encontrado esas ventajas", resaltó el técnico, para destacar igualmente que los suyos fueron "capaces de convivir, y combatir, ante un gran rival" y a la vez contra su propio "desacierto para llegar vivos al final". Ahora espera un mayor acierto.

Una de esas aportaciones que debe ser clave en el regreso del CB Canarias a su versión más reconocible es la de Gio Shermadini, del que Vidorreta afirmó que "está bien". "Los errores que cometió en el segundo partido no creo que sean achacables a un mal estado físico relacionado con esa lumbalgia, y sí con esa pequeña falta de ritmo” después de haber acudido a Georgia en dos ocasiones por el fallecimiento de su padre. "Antes están las personas que el juego", dejó claro Txus, recordando que su interior, "después de la Copa, solo ha podido hacer la mitad del trabajo que han realizado el resto de sus compañeros".