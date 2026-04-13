Casi imbatible al todo o nada en casa: el registro europeo que convierte al Canarias en favorito contra el Galatasaray

Solo una derrota en 16 partidos europeos al todo o nada en el Santiago Martín. Si bien el traje de la Basketball Champions League le sienta que ni pintado a La Laguna Tenerife, el desempeño del combinado aurinegro se dispara en las jornadas definitivas en Los Majuelos. También en la Intercontinental. Más argumentos para creer en un triunfo frente al Galatasaray en el duelo de este miércoles y obtener así plaza en la Final Four de Badalona 2026.

Ni se les encoge la mano a sus jugadores ni pierde el tino en la dirección Txus Vidorreta ni deja de empujar el Santiago Martín. Los números del CB Canarias en los duelos decisivos de eliminatorias continentales son brillantes. Y hay para elegir. En Champions, partidos de 'play-in' en series a dos choques, 'play-in' al mejor de tres, semifinales y final. En la Intercontinental, hasta tres finales y dos choques en semifinales para un global de 15-1 entre las dos competiciones. El porcentaje de éxito es de un 94% en el total y de un 91% en la Champions League, en donde el parcial es igualmente esperanzador (10-1).

Todos los partidos de eliminatorias europeas al todo o nada en el Santiago Martín. / El Día

Apenas un deliz

Solo el Ucam Murcia, en el 'play-in' de la temporada 17/18, salió victorioso del Santiago Martín en una tarde al todo o nada. El Canarias, que había vencido por 66-71 en el primer partido (entonces las eliminatorias eran al mejor de dos), cedió en la Isla por 72-83. Los 16 puntos de Ponitka no sirvieron para contener el acierto de Brad Oleson (22 unidades) y el equipo dirigido entonces por Ibon Navarro avanzó a cuartos de final merced a su +6 en el total de puntos.

El idilio del combinado canarista con la euforia local en las citas de alta tensión en la Isla había comenzado ya mucho antes. Fue de hecho en su primer curso en la Champions, en la 16/17, cuando La Laguna Tenerife comenzó a labrar su ahora contrastada habilidad para manejarse con maestría en el abismo. Esa campaña, de hecho, fueron cuatro los ejercicios de aplomo de la entidad insular hacia el título de la Champions. Entonces con otro formato (fase regular, eliminatoria de 'play-in', cuartos de final y final a cuatro), los pupilos de Vidorreta se aferraron al factor Santiago Martín para sortear todos y cada uno de los obstáculos que se encontraron por el camino.

Las primeras veces

Para empezar, el 'play in' a dos partidos contra el PAOK que se resolvió en Tenerife. Los aurinegros llegaron a la cita con una ligera desventaja, habían perdido en Grecia por tres puntos (66-63), pero en la Isla sacaron a los helenos de la pista con un brillante 80-54 de la mano de un gigante Grigonis (20 puntos y 23 de valoración). En la siguiente eliminatoria, cuartos frente al Asvel, la curiosidad del empate a 62 en Francia (única igualada aurinegra en Europa) desembocó en el 61-51 favorable a los isleños en la vuelta. Siendo Tenerife sede de la Final Four, el Santiago Martín acogió el partido de semifinales (triunfo contra el Reyer Venezia por 67-58 con un impresionante Abromaitis) y la final frente al Banvit (63-59). Grigonis, MVP, sumó 18 puntos y catapultó al Canarias hacia el título que levantó Nico Richotti en la primera edición de la BCL.

Más victorias

El mencionado traspié de la 17/18 contra el Murcia no cambió la dinámica. Al contrario, aquella decepción se convirtió en enseñanza para los insulares, que desde entonces no han vuelto a perder un partido en casa en circunstancias similares.

En la 18/19, de hecho, los fantasmas fueron ahuyentados por partida doble. Primero en el 'play-in' ante el Promitheas. Pese al desalentador 69-57 en la primera cita, el combinado tinerfeño estuvo inmenso una semana después: 79-57 para pasar del -12 al +10 y sellar el pase a cuartos de final. También en cuartos hubo que remontar, aunque solo dos puntos. El Hapoel Jerusalem venció por 75-73 en su pista, pero se topó con un inexpugnable Santiago Martín en el que el Canarias desarboló al cuadro israelí por 81-64 de la mano de un brillante Abromaitis (21 puntos, 26 créditos de valoración y hasta 9 rebotes).

También a tres partidos

En la 19/20 fue el Ostende el que chocó de frente con el desempeño local de La Laguna Tenerife en el 'play-in' en una eliminatoria a tres partidos, la primera del recuento. El cuadro aurinegro venció en el primer partido por 85-75 y cayó en el segundo por 75-69. Había que ganar el tercero y, cómo no, se cumplió (62-54). También al mejor de tres se jugó otro 'play-in' la escuadra tinerfeña en la 21/22 contra el Pinar Karisyaka. De nuevo, como contra el Ostende, del 1-0 en la serie al 1-1 tras caer a domicilio y al 2-1 definitivo. Victoria en Los Majuelos por 74-71.

En cuartos de final salen los últimos dos precedentes y de nuevo en eliminatorias al mejor de tres que, con 1-1, se resolvieron en territorio insular. En la 22/23 fue el Baxi Manresa el que sucumbió al oficio aurinegro. Brilló Fitipaldo (22 puntos con cinco triples) en la alegría por 84-72. Y en la 23/24, finalmente, eliminado el Tofas Bursa en una jornada brillante en defensa (78-55) en la que Shermadini (15 puntos) y Marcelinho Huertas (13) comandaron el ataque.

Shermadini levanta la Intercontinental de 2023. / BCL

Pleno en la Intercontinental

En la Intercontinental las cuentas con mucho más sencillas. Siendo sede Tenerife; victorias contra Guaros en la 17/18; Río Grande Valley Vipers y Virtus de Bolinia en la 19/20; y Monastir y Sao Paulo en la 22/23.