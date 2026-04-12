Vidorreta: «Superamos un partido de muchas idas y vueltas»

«Estamos muy contentos por la victoria», así resumía Txus Vidorreta el duelo de ayer, «un partido de muchas idas y vueltas» en el que su equipo mantuvo «el ritmo, jugando el baloncesto deseado», si bien admitió que a su equipo le «faltaron piernas», al margen de «estar involucrados en un playoff muy exigente ante el Galatasaray». «Lo hemos afrontado con un buen tono y tratando de alargar la rotación, pero no ha sido posible», explicó en relación a las rápidas personales de Fitipaldo y Van Beck, si bien valoró haber «superado un momento de crisis en el tercer cuarto» en el que el Girona llegó a colocarse por delante.

Se queda Vidorreta con que ya son 16 victorias de los suyos este curso en ACB. «Este partido era muy importante. Con lo que queda, el objetivo de estar en Europa está virtualmente conseguido; ahora queda certificarlo y además estar en el playoff», reseñó sobre un propósito que no ve sencillo a tenor de la calidad de rivales como «el Bilbao Basket y el Unicaja». «De los últimos 10 partidos en Liga Endesa se han ganado siete, una cifra muy importante para el esfuerzo y el trabajo que está haciendo el equipo toda la temporada», añadió.

También valoró Vidoreta el «haber sacado este partido» cuando «a lo largo de estos años se han escapado otros» cuando el Canarias ha «estado involucrado en este tipo de playoff. «Este lo ganamos con sangre y sudor, que no lágrimas», dijo con una sonrisa. Es por esto que el técnico bilbaíno no da relevancia a no sentenciar los duelos. «Cuando vamos arriba hay que estar un poquito más sólidos en las finalizaciones en pintura, pero sobre todo en defensa y no conceder tiros de tres puntos», reconoció el técnico del Canarias, que a la vez justificó remontadas como la que estuvo a punto de culminar ayer el Girona. «Ahora hay un alto nivel de anotación y es casi una tendencia que cuando vas 10 o 12 abajo, la gente se suelta. Como lo han hecho Nidham o Vildoza en relación a Jaime», argumentó.

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A nivel individual Vidorreta reconoció que no vio «el momento» de volver a dar cancha a Van Beck, tal y «como se ha puesto el tercer cuarto, tras recibir 20 puntos en seis minutos». «Tenía que ir con los que sabía que me iban a a sacar el partido adelante en defensa», relató. En ese sentido Txus valoró el haber tenido a «un buen Rokas» para poder «dosificar un poco a Thomas [Scrubb]». Además, considera el técnico que la batalla por el rebote fue algo mental. «Es una cuestión de contacto, pero el jugador no quiere hacerse daño, porque el miércoles tenemos un partido decisivo», explicó.